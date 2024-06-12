太古美食｜太古城新開東南亞餐廳S.E.A. Eatery 必試原隻燒春雞／泰式滷豬腳／香茅奶凍

太古美食｜臨近暑假，城中多了不少新開的餐廳。今次推介這間位於太古新開的東南亞餐廳「S.E.A. Eatery 東南亞惹食」，店內匯聚泰國、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨及印尼等美饌。喜歡吃東南亞菜式的你不妨去試吓，即睇內文詳情！

太古城新開東南亞餐廳S.E.A. Eatery

剛進駐太古城的「東南亞惹食」，匯聚了泰國、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨及印尼等地的醉人美饌，為刻板的日常締造悸動味蕾的無限刺激，並以鑊氣十足的風味菜餚，為你呈獻別具一格的味覺享受，展開惹人垂涎的味力旅程。 餐廳的特式菜餚混合了多款芳香撲鼻的食材及調味，味道細膩，五味紛陳；並融合 傳統做法與新穎創意，不少似曾相識的味道都迎來嶄新演繹。前菜羅惹水果沙律($65)的醬汁由羅望子、馬拉盞、黑醬油、蝦腦醬等自家調製，加入蓮霧、菠蘿、沙葛、青瓜等，灑上花生碎，鹹香中帶清爽。泰式鴨肉生菜包($48/件)先將鴨肉以泰國芫茜、辣椒、魚露等炒香，特別加入米碎，以炸脆的越南米紙及生菜包起來吃，一口一件，鮮爽之餘多添一份脆口。 多款串燒及燒烤菜式的醬汁都採用了逾10-20款香草及香料巧製。烤豬腩肉配辣蝦醬($20/串)，燒好後搽上以辣椒、乾蔥、蒜頭及番茄等慢煮 45 分鐘，再以印尼 ABC 甜醬油調味的醬料再燒，以上步驟重覆兩次頗花心機，入口肥瘦適中，香口惹味。素食亦有串燒秋葵、粟米及菠蘿等提供，亦可選擇配以牛油或以泰國啤酒及洋蔥提香的是拉差(Siracha)牛油去燒，原味或香辣任君選擇。

主菜方面，原隻燒春雞($148)除雞翼部分經已去骨，先以椰糖、芫茜頭等醃數小時，全是即叫 即燒，肉質細嫩，香口多汁，配上以香茅、南薑及混入炒至焦香並打碎的糯米製成之 Sambal Matah 醬汁，風味十足；加上切碎乾蔥、檸檬葉、香茅及馬拉盞等如沙律一樣伴吃，為印尼、 馬拉及新加坡一帶的特式食法。泰式燒豬頸肉($108)採用同樣醃料，搭配由羅望子、魚露、泰國芫茜等打成的 Nam Jim Jaew 泰式辣醬，酸甜芳香集一身。 其中一款柬埔寨阿莫克雞($98)，當地人一般以魚柳入饌，換上雞髀肉代替，打一隻雞蛋以香蕉葉包起來蒸，肉質香滑細嫩，散發香茅、南薑、黃薑粉及椰奶的清香，味道香濃。泰式滷豬腿($138)是主廚 Cinderella 的拿手菜式之一，豬腿汆水後燜煮，泰式做法特別加入南薑、金不換莖、泰國莓芫茜頭、蒜頭及薑蔥等，品嚐時香氣四溢。 香港人嗜吃海鮮，在深受歡迎的香辣燒魷魚筒海鮮、白灼螄蚶配泰式海鮮汁以外，泰國菜少不了的生蝦刺身，也特別配上苦瓜作變奏，集酸甜甘辣於一身。蒜蓉辣椒卜卜蜆($88)靈感源自西式白酒煮蜆，在蕉葉、金不換、泰國芫茜、乾蔥等香草的襯托下，加上青擰及指天椒，以錫紙包裹去焗，蜆汁的鮮甜與酸甜香辣混和。

無論你鍾情香濃的馬來西亞風味、香辣的泰式咖哩，都可盡情滿足。別具一格的亞參咖喱魚頭($138) 為馬來西亞一帶的美食，香茅、 辣椒、乾蔥炒香，加入海鮮專用的咖哩粉加椰奶煮至出油，再以椰糖、羅望子調味，咖哩香辣之餘甜中帶酸，與石斑魚頭非常匹配。馬來咖喱牛肋條($128)味道相對較濃郁，牛肋條先燜一小時，再以混合辣椒、蒜頭、石栗等咖喱膽烹煮，香料層次豐富，辣度剛好，配煎餅更添滋味。 除了美食攤熱賣的新加坡喇沙、越南檬粉外，另一款於當地像車仔麵般受歡迎的馬來粿雜 ($88)，在香港可說是坊間少有。來自主廚的自家食譜，粿即是河粉，特別預訂原塊免切河粉， 回來切至兩吋闊，貪其吸收更多醬汁及不易爛；以類似鹵水的做法烹調豬手、豬腸等配料，不 過卻多添辣椒、胡椒粒及原粒蒜頭，加入豆卜及鹵水蛋，滋味無窮。泰式蟹肉炒飯($138)炒得乾身帶米香，粒粒米飯都黏上蛋汁，每一口炒飯也嚐到一絲絲的蟹肉，肉蟹鮮甜配上泰國蝦醬的鹹香。 飯後甜點少不了泰式芒果糯米飯($58)及芒果楊枝甘露($48)，特別推介特式香茅奶凍($78)，底 層是由忌廉及香茅巧製的奶凍，中間是青瓜及青檸製成的啫喱，面層鋪上由青檸及青檸皮打成的沙冰，香滑中帶清爽，每個層次都洋溢芳香滋味。餐廳亦有多款融入東南亞風味、以香蘭葉、椰子、青檸等調製的雞尾酒及益力多沙冰等無酒精飲品；其中一款 Tom Yum($65)就是參照經典泰國菜餚冬蔭功的食譜，由卡菲爾青檸氈酒、香茅糖漿、青檸及泰國辣椒調製而成；另外亦有用上泰式奶茶巧製的特式飲品。