太古美食｜「穴居酒屋」超值價$108自選刺身丼 $58追加鹿兒島吞拿魚腩 必試豪華六式刺身便當

太古康怡廣場的「穴居酒屋」向來是居內街坊和上班族的日本菜好選擇，餐廳主打一系列刺身壽司、卷物、天扶良、串燒、燒物、炸物、廚師發辦等居酒屋料理佳餚，質素高，價錢合理。最近餐廳更在午市以超值價$108推出自選刺身丼，附近街坊一於去試下！

日本空運食材 太古抵食日本菜

「穴居酒屋」堅持每日從日本空運新鮮時令食材抵港，食材新鮮美味。必試限定自選刺身丼律$108），客人可按喜好18款優質食材中自選5款刺身作丼飯食材配搭，份量豐富！另外更可以$30追加三文魚籽(原價 $82)，並親自將粒粒晶瑩剔透的北海道三文魚籽淋滿刺身丼表面，澎湃的視覺快感令人垂涎欲滴。如果嫌不夠豐富，可以震撼價$58追加鹿兒島奄美出產的香蔥吞拿魚腩 (2片)(原價 $218)，令美味更上一層樓！(自選刺身丼供應時段：逢星期一至日：11:30am – 5:00pm)