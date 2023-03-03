太古美食｜Carnival by Food Fiesta開幕！全港首間出前一丁茶餐廳/壽司海鮮丼/日本烏冬/百年歷史麵包店

Carnival by Food Fiesta正式登陸太古城中心！Carnival by Food Fiesta云集多個來自日本、本地及亞洲各地的餐飲品牌，包括日本直送麵包店「PAN Festiva」、 全港首間出前一丁茶餐廳「冰室」、口碑極好的「九頭鳥米線」等等，在太古附近出沒的街坊和打工仔有口福了！
太古美食｜出前一丁茶餐廳「冰室」
日清出品的出前一丁香港人由細食到大！今次Carnival by Food Fiesta為食客帶來全新餐飲品牌「冰室」，是全港首間正式同出前一丁合作的茶餐廳。餐牌有心思，特以用上北海道小麥製成的出前一丁炮製多款麵食，除了經典沙嗲牛肉麵醬汁香濃有水準，更有特色青咖喱雞鐵板脆麵，整體香辣惹味，全港獨家限定，出前一丁fans必試！餐廳另有提供素食選擇，用Omni系列的新餐肉及新肉絲款式炮製，素食人士都可以食得滋味。
太古美食｜日本烏冬＋百年歷史麵包店
喜歡吃日本菜的話，一於光顧這間日本烏冬店「Oreryu Udo」，餐廳將舖面外形設計成日式屋台，關東煮配上開放式的廚房，令人有瞬間回到日本的感覺。這店的招牌貨是熱辣辣的日本手打烏冬，湯底由日本廚師監修，烏冬直接由日本運到，口感比起其他烏冬煙韌彈牙，另可加配多款關東煮食材，例如竹輪、蘿蔔、魚糕等等，整體價錢相宜，經濟實惠。而日本大型知名水果品牌「Sun Fresh Japan」亦首次正式在香港開設門市，品牌在日本當地的大型百貨公司都有商店，專賣日本時令水果、鮮榨果汁和水果三文治，全都新鮮又健康！Carnival by Food Fiesta裡頭還有日本麵包店，「PAN Festival」精選日本多種高質人氣麵包，並將其引入香港，今次找來百年麵包店「神戶屋」，麵包麵糰全部由日本直送，再在現場烤焗，出爐麵包香噴噴。推介試試招牌貨北海道十勝紅豆包，麵包香軟，紅豆餡料香甜而不膩，還有黃金忌廉磚和法式酥皮方磚，都適合作早餐享用。除了以上餐廳美食，Carnival by Food Fiesta這裡還有日式丼飯、泰國、 咖喱蛋包飯等美食，之後更會有超人氣小熊溫泉火鍋，大家記得密切留意！
Carnival by Food Fiesta
地址：太古城中心二樓255號舖