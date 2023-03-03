太古美食｜Carnival by Food Fiesta開幕！全港首間出前一丁茶餐廳/壽司海鮮丼/日本烏冬/百年歷史麵包店

Carnival by Food Fiesta正式登陸太古城中心！Carnival by Food Fiesta云集多個來自日本、本地及亞洲各地的餐飲品牌，包括日本直送麵包店「PAN Festiva」、 全港首間出前一丁茶餐廳「冰室」、口碑極好的「九頭鳥米線」等等，在太古附近出沒的街坊和打工仔有口福了！

太古美食｜出前一丁茶餐廳「冰室」

日清出品的出前一丁香港人由細食到大！今次Carnival by Food Fiesta為食客帶來全新餐飲品牌「冰室」，是全港首間正式同出前一丁合作的茶餐廳。餐牌有心思，特以用上北海道小麥製成的出前一丁炮製多款麵食，除了經典沙嗲牛肉麵醬汁香濃有水準，更有特色青咖喱雞鐵板脆麵，整體香辣惹味，全港獨家限定，出前一丁fans必試！餐廳另有提供素食選擇，用Omni系列的新餐肉及新肉絲款式炮製，素食人士都可以食得滋味。