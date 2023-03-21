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2023-03-21 17:37:54

太古「書出愛心．十元義賣」 網上預售過萬本兒童二手書

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由即日至3月31日期間舉辦網上書籍義賣，下月則有實體書籍義賣為期8天。

備受矚目的太古地產「書出愛心．十元義賣」現已開鑼，由即日至331日期間舉辦網上書籍義賣，預售過萬本兒童及青少年二手書籍，每本10元，義工會不斷更新及補充網上書籍。讀者在網上平台購買後，可以電子方式支付，其後可於實體書籍義賣期間取書。

必買《主編十選．閱讀福袋》

大家亦可透過購買書券捐款，資助有需要學童多閱讀，每張慈善書券為10港元。此外，網上平台繼續推出廣受歡迎的《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套10(慈善價90港元)，共有10個不同主題，鼓勵孩子親自揭開閱讀驚喜

不容錯過實體書籍義賣

義賣活動今年已踏入第十一屆，早在今年一月合共收集逾25萬本捐書。而實體書籍義賣為期8天，分別在42023日及2730日於太古坊栢克大廈舉行。籌得的善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。  

活動詳

網上書籍義賣：即日至331

網址：https://booksforlove.shoplineapp.com/

實體書籍義賣：420-23日及27-30

地點：太古坊ArtisTree(太古坊康橋大廈1) • 太古坊栢克大廈19

查詢：IG：booksforlovehk

 

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