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生活
2023-12-07 15:00:00

太古APITA Soap Studio期間限定店！2023聖誕限定版迪士尼Blop Blop人偶登場 (多圖)

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太古APITA Soap Studio期間限定店！2023聖誕限定版迪士尼Blop Blop人偶登場 (多圖)

太古APITA Soap Studio期間限定店！2023聖誕限定版迪士尼Blop Blop人偶登場 (多圖)

太古好去處｜聖誕節快要來臨，Soap Studio 聖誕限定系列的聖誕及雪人造型 Blop Blop 人偶，三眼仔聖誕樹以及三眼仔披薩星球火箭一同前來歡慶節日的到來！APITA 更有香港獨家的聖誕限定版勞蘇款 Blop Blop 系列人偶！同時貓和老鼠雪人造型 Blop Blop 人偶及藍精靈-設計大師美美雕像更優先於 APITA 發售！場內更有大型勞蘇及Tom and Jerry的Jerry打卡位，粉絲們千萬不要錯過！期間限定店只會去到12月26日，快點把握機會去選購聖誕禮物啦！

Blop Blop系列人偶 (2023聖誕限定版)

迪士尼的唐老鴨和史迪仔，及彼思的三眼仔和勞蘇換上用布制成的可愛聖誕服飾，有柔軟溫暖的圍巾、可愛的鹿角頭箍和經典的聖誕帽！這些服飾可以根據喜好進行調整，塑造出獨一無二的裝扮。不但如此，包裝更精心設計成聖誕樹掛卡，呈現出一棵的聖誕樹造型，讓整個包裝猶如一棵迷你的聖誕樹。您可以將這個包裝掛在您的聖誕樹上，或者將它作為裝飾品懸掛在家中的任何地方。

零售價：HKD$129.9

貓和老鼠雪人Blop Blop造型人偶

Soap Studio 很歡迎的 Blop Blop 人偶系列推出新款 Tom & Jerry 雪人造型！幾乎接近透明的材質，有著亮粉和像是雪球的填充物，除此之外，Tom& Jerry 更換上了冬季服裝，芝士般的鈕扣、頸巾，以及手套。

零售價：HKD$109.9

迪士尼彼思三眼仔款聖誕樹閃亮小伙伴

可愛的三眼仔人偶將化身為一棵獨特的聖誕樹！樹頂矗立著一顆鮮豔的五角星，象徵著希望 和祝福。樹身五彩繽紛的裝飾，為整個人偶帶來歡樂的聖誕氛圍。聖誕樹採用透明的設計並 配上內部的小燈串，散發著柔和的光芒，為整個樹身增添閃亮的效果。它提供了三種不同的閃亮模式，可以根據喜好和場合進行調節，打造出不同的氛圍和效果。此外，附帶的小掛鉤 可以自行裝配在產品上，使其成為可愛的吊飾，增添產品的可玩性。包裝同樣以聖誕樹掛卡 造型設計。

零售價：HKD$149.9

迪士尼彼思三眼仔披薩星球USB夜燈

迪士尼彼思三眼仔披薩星球 USB 夜燈仿如來自動畫內的披薩外送車上火箭招牌燈箱造型設 計，火箭頂上更配有三隻可愛的三眼仔公仔，是一款結合了情懷和實用的夜燈。夜燈的尾部 更設有火炎造型燈，並具備呼吸燈功能，呈現出逼真的啟動引擎發出火焰效果。這款夜燈採 用 USB-C 線供電和內置充電池功能。

零售價：HKD$299.9

▼即睇其他精選產品▼

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APITA Christmas Pop-up by SOAP STUDIO

日期：2023 年 12 月 6 日至 12 月 26 日

地址：太古城中心二期地下樓層

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