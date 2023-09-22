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生活
2023-09-22 18:00:00

太古Cafe｜LOG-ON新開cafe ToGather藝術咖啡廳 融合美食及藝廊

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太古Cafe｜LOG-ON新開cafe ToGather藝術咖啡廳 融合美食及藝廊

太古Cafe｜LOG-ON新開cafe ToGather藝術咖啡廳 融合美食及藝廊

太古又有新開的餐廳！LOG-ON 新開藝術咖啡廳 cafe ToGather，店內融合美食及藝廊，讓顧客來一趟感官之旅。餐廳主打日式美食及甜點，設計貫徹LOG-ON的簡約風格，締造舒適時尚的餐飲環境。餐廳是次邀請到日本藝術家 Maki Kuchida 舉辦遊夢。夢之景展覽，屆時還可以購買相關作品和藝術商品，喜歡藝術的你不妨去參觀一下！

“Bite and View, when art meets appetite” 是cafe ToGather by LOG-ON的生活理念，今次藉著美食和藝廊的結合，讓顧客來一趟感官之旅。位於LOG-ON太古城店內的cafe ToGather by LOG-ON帶來嶄新的Art Cafe體驗，舌尖品嚐美食的同時還可以欣賞時尚的藝術作品。香港人生活忙碌，欣賞藝術品時可能未能細看作品和其背後理念，故此cafe ToGather by LOG-ON由專業策展人精心設計，設置藝廊般的燈光，每幅藝術品旁均有詳細的作品描述，在策展牆壁（curated wall）上配置價格相宜的藝術品，令餐廳搖身一變成為藝廊！顧客可通過QR碼細味作品的故事，或購買相關作品和藝術商品，希望大眾與藝術 “connect and collect” ，讓顧客一次過輕鬆享受購物及美食之樂。

LOG-ON 新開藝術咖啡廳 cafe ToGather LOG-ON 新開藝術咖啡廳 cafe ToGather

頭炮帶來日本藝術家 Maki Kuchida 的遊夢。夢之景展覽，cafe ToGather by LOG-ON與Maki一拍即合的原因，除了Maki每年只創作限量作品，跟她的悠閒性格呼應著 “Bite and View” 慢賞生活態度，她亦渴望喜歡其藝術品的人能夠在日常生活中擁有她的藝術。Maki的每一幅作品都製作需時，因印畫在印刷後，Maki會重訪每幅畫作，在多個地方上使用工筆和蛋彩技巧再着色。Maki這獨特的創作技巧，結合了大自然的元素、夢想、想像力、勇氣、慢活步調及獨特個性，成功創造了獨一無二的手工編輯印畫 (hand edited print) 。充分表現了“ be inspired”的理念。cafe ToGather by LOG-ON的展覽總共展出15款手工編輯印畫。Maki Kuchida遊夢。夢之景展覽期由即日起至2024年1月24日。色彩繽紛的作品除了打卡之餘，大家記得掃描二維碼細味每個作品背後的動人故事！

Maki說過：如果那些喜歡我作品的人能在日常生活中攜帶它們，例如在一個袋子，一個錢包上有我的作品，那會很美好。故此是次展覽亦製造了一系列七款藝術商品，包括筆記簿、杯碟和小袋子等等。欣賞藝術不僅是視覺上的享受，更是對生活的反思。當以藝術品或藝術精品作為禮物給自己或朋友時，所饋贈的不僅是一份物品，而是心意的傳遞。顧客可以在展覽期間於LOG-ON店或網店購買展覽主題的藝術商品。

cafe ToGather

地址：太古城中心2期260-261號舖

營業時間：上午10:30至晚上10:00

最後點餐時間：晚上9:15

Maki的藝術商品 – City Plaza LOG-ON及 LOG-ON網站有售。

https://logon.com.hk/

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