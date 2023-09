太古Cafe｜LOG-ON新開cafe ToGather藝術咖啡廳 融合美食及藝廊

“Bite and View, when art meets appetite” 是cafe ToGather by LOG-ON的生活理念,今次藉著美食和藝廊的結合,讓顧客來一趟感官之旅。位於LOG-ON太古城店內的cafe ToGather by LOG-ON帶來嶄新的Art Cafe體驗,舌尖品嚐美食的同時還可以欣賞時尚的藝術作品。香港人生活忙碌,欣賞藝術品時可能未能細看作品和其背後理念,故此cafe ToGather by LOG-ON由專業策展人精心設計,設置藝廊般的燈光,每幅藝術品旁均有詳細的作品描述,在「策展牆壁」(curated wall)上配置價格相宜的藝術品,令餐廳搖身一變成為藝廊!顧客可通過QR碼細味作品的故事,或購買相關作品和藝術商品,希望大眾與藝術 “connect and collect” ,讓顧客一次過輕鬆享受購物及美食之樂。