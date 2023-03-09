太子美食︱$49三餸潮州滷水車仔麵！高峰日賣逾400碗 加大量芫茜蔥

芫茜一向是惹火之物，愛它的可以生吃可以熟吃，愈食愈滋味，還要上網分享眾樂樂；討厭它的，則連一片小小的芫茜葉也嫌多，隔著螢幕都聞到芫茜味，耍手擰頭。如果你自問是前者，太子這間人龍麵店的車仔麵就一定是你的comfort food。因為無論你叫辣不辣，什麼麵款，幾多餸，麵上都會放上大量芫茜和蔥！當然客人下單時叫走芫荽除外。

為要平衡濃味 加多多芫荽

店負責人徐先生說，芫茜蔥下得重手，是因為麵店主要食牛雜及豬雜，湯底是滷水，整體味道濃，需要有菜青味強的芫茜及蔥平衡一下。麵店「華記潮州滷水車仔麵」約六年前在太子起家，當時主打晚市外賣麵食，靠其滷水湯底，豬牛二雜儲下熟客群。今日已有三家分店，太子店也由細舖搬大舖。連藝人林盛斌（Bob）也是其座上客，於個人社交媒體打卡大讚好食。小店就算非繁忙時段，入座率也很高，徐先生說高峰時可以日賣逾400碗，說得上是區內人氣車仔麵店。

配料沒有港式腸仔，午餐肉，魚皮餃等，因為餐廳主打「潮州車仔麵」，以牛雜豬雜等內臟最出名。另外份量都大，三餸麵($49)已經好足夠。

滷水汁，都是以傳統材料花椒、八角、草果及香葉等熬成，當中的比例就經過多年調整而得來，啖啖精華。

車仔麵特色之一，店員會加大量的芫荽和蔥！有時下得重手，會遮蓋整碗麵。

四餸車仔麵 $58。四餸麵超級大碗！圖中盡是招牌菜：豬腩肉，蘿蔔，牛大腸，豬大腸。湯汁另可選辣滷水汁。

熟客最愛滷水蘿蔔 涼拌生腸夠甘香

說是車仔麵店，這裏卻找不到港式芝士腸、午餐肉、魚皮餃、雲吞，墨魚丸或貢丸等配料，因為這裏標榜「潮州車仔麵」，主角是潮州滷水及配料。滷水用的配方沿用多年，徐先生說成分沒有特別，都是典型滷水料，像八角、草果、香葉及花椒等，材料超過十種，不過每種的比例都是自家調較過。得出來的滷水汁膽味濃有層次，不死鹹不偏甜，也不會太澀。

「牛大腸」坊間不多見，脂香比豬大腸更濃，質地更腍，帶點嚼口，以滷水炆煮最少三小時而成，剛好入味。

餐廳多年來儲下不少熟客，連阿Bob(林盛斌)都在個人社交媒體出文大讚。(圖片來源：Bob Lam 林盛斌facebook)

辣椒油自己炒，油身清，香辣有層次。

蘿蔔是不少熟客最愛，大大件，在滷水中煮過夜，甜而入味又無渣。

滷水調好，就把配料內臟，如豬大腸，牛腩，牛肚及牛筋等炆滷入味。熟客最愛這裡的白蘿蔔，切得大大件上枱，蘿蔔煮好後要放在滷水中浸過夜，足一晚，才會用，難怪又甜又多汁。又如坊間不多見的牛大腸這裏也有，清洗後滷最三至四小時，保留腸身脂肪，又增添滷水味。

如果你鍾情吃「腸」那種甘香，這裏還有一款不是個個人都喜歡的「涼拌生腸」 ，豬大腸無滷過，洗淨後配辣汁就上碟，不像港式小食店吃到的生腸般漲卜卜又爽脆，質地腍滑，帶濃厚的脂香。溫馨提示是這裏的麵食份量比坊間的大，首次來的話，不要貪心叫四餸($58)，先試三餸，已經食得飽飽。

煎釀三寶 $28。用鯪魚肉自己釀，魚肉比例好高，青椒豆腐紅腸都釀等滿滿，碟頭大，好抵食！

太陽餅 $40。即潮州傳統「月亮餅」，每塊魚肉中都夾著一隻鮮蝦，配甜辣醬食，鮮甜惹味。

涼拌生腸 $28。小食中最「重口味」的一款，豬大腸不經滷製，加少少辣汁醃成，質感半爽半腍，生腸的甘香比一般炸大腸濃。

新鮮魷魚鬚 $45。辣汁自製，煮得軟硬適中，微辣刺激。

華記潮州滷水車仔麵詳情

地址：太子界限街34號民興大廈地舖(地圖按此)

電話：65633939

原文刊登於 Yahoo Food