太子美食｜Urban Roasted Resort推3小時西餐放題78折！人均$298起任食意粉／小食／紅白酒／雞尾酒

位於太子大南街的Urban Roasted Resort聯乘KKday推出獨家78折優惠，3小時任飲任食的西餐放題折後人均只需$298，即可任食多款主菜、小食、蛋糕及甜品！不過數到最吸引，一定是飲品都可以無限添加，當中雞尾酒及有汽紅白酒都有得揀，而且每兩位客人更會加碼再送一支Moscato或Prosecco，必定令大家飲飽食醉！Urban Roasted Resort放題優惠，於星期一至日每晚6時至9時都適用，最適合一大班朋友收工後慢慢傾，慢慢食！想知優惠詳情，快睇內文了解內容啦！

3小時任飲任食西餐放題 人均低至$298！

大南街一向以眾多café見稱，要突圍就要各施其法！當中Urban Roasted Resort就推出3小時西餐放題優惠，人均低至$298即可任飲任食多款主菜、小食、飲品、蛋糕及甜品，絕對可以一次過食到飽！小食方面，有較重口味的水牛城雞槌、泰式蒜蓉青檸汁燒青口、泰式蒜蓉青檸汁煎阿根廷紅蝦等等，另外亦有番茄Mozzarella巴馬火腿多士及鳳尾蝦配意式豬面頰肉車打芝士煙蔥蛋奄列多士，單計小食多士就已經有8款選擇！