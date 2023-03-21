太子美食｜Urban Roasted Resort推3小時西餐放題78折！人均$298起任食意粉／小食／紅白酒／雞尾酒

位於太子大南街的Urban Roasted Resort聯乘KKday推出獨家78折優惠，3小時任飲任食的西餐放題折後人均只需$298，即可任食多款主菜、小食、蛋糕及甜品！不過數到最吸引，一定是飲品都可以無限添加，當中雞尾酒及有汽紅白酒都有得揀，而且每兩位客人更會加碼再送一支Moscato或Prosecco，必定令大家飲飽食醉！Urban Roasted Resort放題優惠，於星期一至日每晚6時至9時都適用，最適合一大班朋友收工後慢慢傾，慢慢食！想知優惠詳情，快睇內文了解內容啦！
3小時任飲任食西餐放題 人均低至$298！
大南街一向以眾多café見稱，要突圍就要各施其法！當中Urban Roasted Resort就推出3小時西餐放題優惠，人均低至$298即可任飲任食多款主菜、小食、飲品、蛋糕及甜品，絕對可以一次過食到飽！小食方面，有較重口味的水牛城雞槌、泰式蒜蓉青檸汁燒青口、泰式蒜蓉青檸汁煎阿根廷紅蝦等等，另外亦有番茄Mozzarella巴馬火腿多士及鳳尾蝦配意式豬面頰肉車打芝士煙蔥蛋奄列多士，單計小食多士就已經有8款選擇！
大家最關心的主食方面，有充滿蒜香的香蒜橄欖油辣椒蜆肉意粉、鮮香口感爽滑的黑松露巴馬臣忌廉芝士帆立貝意粉等等，共有4款意粉選擇，總有一款啱口味！飲品方面，最吸引一定是雞尾酒及紅白酒任飲！平時其他餐廳一杯酒精類飲品都起碼過百元，而家只要每人叫一、兩杯雞尾酒，再上任食的意粉及小食，要回本相信無難度！加上Urban Roasted Resort的用餐環境十分有格調，可以講是cp值爆燈！
Urban Roasted Resort放題詳情及訂購資訊：
Chill 飲食放題｜主菜 • 小食 • 飲品 • 蛋糕 • 甜品（每兩位送一次Moscato/Prosecco）
優惠價：$298/位 (原價：$380/位)
Urban Roasted Resort
地址：太子大南街98號地舖（地圖）
原文刊登於 Yahoo Food