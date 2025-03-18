太興優惠｜「太興App」推三重激筍餐飲優惠 免費派$350餐飲優惠券！買$1,000現金券送多$150

-本券只適用於錦麗香港分店，並於星期一至日及公眾假期下午5:30後，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。

-顧客需消費滿$100或以上（加一前），方可使用本券。

-錦麗（東薈城、信德及綠楊分店）堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。