太興優惠｜「太興App」推三重激筍餐飲優惠 免費派$350餐飲優惠券！買$1,000現金券送多$150

要以超值價錢嘆盡中、港、韓、台、日式等亞洲風味，不一定要親身飛到當地，留港一樣可以！由即日起至3月31日，「太興App」推出三重激筍餐飲優惠，免費派出超過$350餐飲優惠券，更適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店，當中包括︰敏華冰廳、茶木等。
第一賞︰買$1,000電子美食現金券即送HK$150
由即日起至3月31日，於「太興App」購買$1,000電子美食現金券，即可額外獲贈$150，不但可以即買即用，更可以與會員親友分享。太興集團旗下13個餐飲品牌及超過170間分店都可使用電子美食現金券，無論是「獨樂樂」或「眾樂樂」都可以找到心宜的味蕾需求。
第二賞：享22款餐飲優惠券 總值超過$350
由即日起至5月31日，下載「太興App」並註冊成為會員即送你22張總值超過$350的餐飲優惠券，優惠可用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲等13個太興集團旗下餐廳品牌，超過170間分店。
|餐廳
|優惠詳情
|使用條款*
|太興
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太興罐頭產品HK$6優惠券（共3張）會員憑券於太興購買任何罐頭產品滿$30或以上，可作$6使用。
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本券只適用於太興香港分店換購指定產品。（以下分店除外︰鰂魚涌華蘭路、銅鑼灣勿地臣街、九龍灣企業廣場、尖東新文華中心、佐敦白加士街、將軍澳都會駅、香港機場及航天城分店）
|太興（機場分店除外）
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太興晚市$10優惠券會員憑券於太興晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於太興香港分店（香港機場分店除外），並於下午6:00起適用，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
顧客需消費滿$100或以上，方可使用本券。
|敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）
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敏華冰廳下午茶/晚市$10優惠券會員憑券於敏華冰廳下午茶或晚市惠顧滿$100或以上，可$10使用。
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-本券只適用於敏華冰廳香港分店（香港機場及山頂分店除外），並於下午2:00起適用，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。-顧客需消費滿$100或以上，方可使用本券。
|茶木
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茶木茶市免費冰淇淋優惠券會員憑券於茶木堂食惠顧下午茶餐，可免費享用黑糖珍珠奶茶冰淇淋一球（價值$24）。
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-本券只適用於茶木香港分店，並於下午2:30-5:30期間（星期日及公眾假期除外），以及只限於分店堂食。
-顧客須惠顧下午茶餐，方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|茶木
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茶木晚市$10優惠券會員憑券於茶木晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於茶木香港分店，並於下午5:30後（星期日及公眾假期除外），以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
-顧客需消費滿$100或以上（加一前），方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|亞參雞飯
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亞參晚市$10優惠券會員憑券於亞參雞飯晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於亞參雞飯香港分店，並於下午6:00起適用，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
-顧客需消費滿$100或以上，方可使用本券。
|靠得住
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靠得住晚市$10優惠券會員憑券於靠得住粥麵小館晚市惠顧滿$200或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於靠得住粥麵小館香港分店，並於下午6:00起適用，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
-顧客需晚市惠顧滿$200或以上（加一前），方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入至元位）。
|錦麗
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錦麗晚市$10優惠券會員憑券於錦麗晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於錦麗香港分店，並於星期一至日及公眾假期下午5:30後，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
-顧客需消費滿$100或以上（加一前），方可使用本券。
-錦麗（東薈城、信德及綠楊分店）堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|錦麗
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錦麗生牛肉粉$5優惠券會員憑券於錦麗惠顧錦麗生牛肉粉，可作$5使用。
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-本券只適用於錦麗分店，並於星期一至日及公眾假期上午11:30後（下午茶時段除外）以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。
-顧客需惠顧錦麗生牛肉粉，方可使用本券。-錦麗（東薈城、信德及綠楊分店）堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|點煲
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點煲晚市$10優惠券會員憑券於點煲晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於點煲香港分店，並於下午6:00起適用，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。-顧客需消費滿$100或以上（加一前），方可使用本券。
|餃子駅
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餃子駅$10優惠券會員憑券於餃子駅全日惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於餃子駅香港分店，並全日適用，以及只限用於分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。-顧客需消費滿$100或以上，方可使用本券。
|瓊芳冰廳
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瓊芳冰廳晚市$10優惠券會員憑券於瓊芳冰廳晚市惠顧滿$100或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於瓊芳冰廳香港分店,並於下午6:00起，以及只限分店堂食或外賣自取；太興App內外賣自取及外送速遞使用。-顧客需消費滿$100或以上，方可使用本券。
|Tommy Yummy
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Tommy Yummy免費泰式斑蘭奶凍優惠券會員憑券於Tommy Yummy晚市堂食惠顧二人餐/四至六人餐，可享免費泰式斑蘭奶凍一份（價值$28）。
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-本券只適用於TommyYummy全線分店，並適用於下午5:30後，以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧任何二人/四至六人套餐，方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|TommyYummy（中環分店除外）
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Tommy Yummy免費泰式奶茶優惠券會員憑券於Tommy Yummy晚市堂食惠顧Yummy打抛肉碎煎蛋飯，可享免費泰式奶茶一份（價值$26）。
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-本券只適用於TommyYummy康城、YOHOMIX、康怡分店，並適用於下午5:30後，以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧Yummy打抛肉碎煎蛋飯，方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|TommyYummy（中環分店除外）
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Tommy Yummy晚市免費泰式牛肉丸串優惠券會員憑券於Tommy Yummy晚市堂食惠顧任何主食，可享免費泰式牛肉丸串一串（價值$15）。
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-本券只適用於TommyYummy康城、YOHOMIX、康怡分店，並適用於下午5:30後，以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧任何主食，方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|Tommy Yummy（中環分店）
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Tommy Yummy茶市免費泰式牛肉丸串優惠券會員憑券於Tommy Yummy下午茶堂食惠顧斑蘭甜品Tea Set for 2，可免費享泰式牛肉丸串一串（價值$18）。
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-本券只適用於TommyYummy中環分店，並適用於星期一至五下午2:30-5:30（公衆假期除外），以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧斑蘭甜品Tea Set for 2，方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|Bingle Bingle
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Bingle Bingle免費美國牛五花優惠券會員憑券於Bingle Bingle堂食惠顧滿$100或以上，可換領美國牛五花50g一客（價值HK$24）。
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-本券只適用於Bingle Bingle香港分店，並適用於星期一至日全日，以及只限分店堂食。-顧客需惠顧滿$100或以上，方可使用本券。
|Bingle Bingle
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Bingle Bingle茶市$10優惠券會員憑券於Bingle Bingle茶市堂食作任何惠顧，可作$10使用。
|-本券只適用於Bingle Bingle香港分店，並於星期一至日下午2:00-5:00期間，以及只限分店堂食使用。
|Bingle Bingle
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Bingle Bingle免費甜品優惠券
會員憑券於Bingle Bingle堂食惠顧滿$100或以上，可換領指定甜品一份（價值$25）（指定甜品四選一︰O’Price日本紅豆味鯛魚燒/LAVELEE純乳酪雪糕杯/森永MOW雲呢拿雪糕/森永MOW抹茶雪糕）。
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-本券只適用於Bingle Bingle香港分店，並於星期一至日全日，以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧滿$100或以上，方可使用本券。-指定甜品之選擇以分店實際供應情況為準，並可選其中一款口味乙份。
|滿山‧台北
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滿山‧台北$10優惠券會員憑券於滿山‧台北全日堂食惠顧滿$150或以上，可作$10使用。
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-本券只適用於滿山‧台北香港分
店，並於星期一至四全日使用（星期五至日及公眾假期除外），以及只限分店堂食使用。
-顧客需惠顧滿$150或以上（加一前），方可使用本券。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|TOKENYO
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TOKENYO免費雪泥冰優惠券
會員憑券於TOKENYO堂食作任何惠顧，可免費享用柚子香橙雪泥冰一份（價值$28）。
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-本券只適用於TOKENYO韓式烤肉料理分店，並於星期一至日全日，以及只限分店堂食使用。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
|TOKENYO
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TOKENYO免費餃子優惠券
會員憑券於TOKENYO堂食作任何惠顧，可免費享用鮮製手工餃子一份（價值$38）。
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-本券只適用於TOKENYO韓式烤肉料理分店，並於星期一至日全日，以及只限分店堂食使用。-堂食需另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
第三賞：推薦親友入會 再送$35優惠券
優惠當然要開心分享啦！推薦親友一同下載並加入「太興App」，在註冊用戶時輸入推薦人的電話號碼，雙方都可以獲得$35優惠券，當中包括︰$10堂食電子優惠券2張以及$15外賣自取電子優惠券1張。數量有限，送完即止**。
*所有優惠券不可兌換現金，亦不可與折扣優惠券或其他優惠同時使用，並只限使用一次，每張單只限使用一張，截圖版本恕不接受。結帳時須出示優惠券。餐廳保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知，如有任何爭議，餐廳保留最終決定權，查詢熱線（辦公時間）︰2111 6706。詳細使用條款請參考附件。
***優惠活動適用於香港太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Bingle Bingle、滿山及TOKENYO之分店（香港機場及航天城 11 SKIES 分店除外）。優惠活動受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽「太興App」應用程式。