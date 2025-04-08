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生活
2025-04-08 15:01:00

太興App優惠｜$1錦麗紅豆薏米水 茶木學生餐券買5送1平均$48 為DSE學生打氣！

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「太興App」$1錦麗紅豆薏米水優惠 茶木學生餐券買5送1平均$48 為DSE學生打氣！

「太興App」$1錦麗紅豆薏米水優惠 茶木學生餐券買5送1平均$48 為DSE學生打氣！

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「太興App」繼去年推出產品劵大受歡迎，今年再次推出「太興App」低至$1優惠，今期有錦麗的紅豆薏米水，原價$28，會員獨家優惠只需$1！
 

惠顧主食$1享紅豆薏米水

由即日起，在「太興App」以$1購買產品券，堂食惠顧錦麗任何主食或套餐，即可享用春日紅豆薏米水一杯！數量有限，售完即止。（使用期至4月30日）
 

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在「太興App」以$1購買產品券，堂食惠顧錦麗任何主食或套餐，即可享用紅豆薏米水一杯，使用期至4月30日。 在「太興App」以$1購買產品券，堂食惠顧錦麗任何主食或套餐，即可享用紅豆薏米水一杯。

學生餐券包主食及飲品

正值DSE考試期間，茶木於「太興App」推出全新電子學生餐券，買5張送1張，平均每張僅需$48，為學生加油打氣！每套6張的價格$290（原價$348），任選8款飯/麵，包主食及餐飲，飯增量，免加一。主食選擇包括溏心蛋豆腐肉燥蓋飯、鹽酥雞排肉燥蓋飯/米粉、鹽酥排骨肉燥蓋飯/米粉、黑麻油雞翅肉燥蓋飯/米粉、台式烤香腸肉燥蓋飯、紅葱醬燒豬軟骨肉燥蓋飯/米粉、TeaWood®紅燒牛肉米粉、津菜水餃米粉。餐卷包1款指定飲品，包括黑珍奶茶或其他。
 

學生餐券自選主食連飲品：鹽酥雞排肉燥蓋飯/米粉 學生餐券自選主食連飲品：紅葱醬燒豬軟骨肉燥蓋飯/米粉 學生餐券自選主食連飲品：黑麻油雞翅肉燥蓋飯/米粉

$5小青桔黃皮綠茶優惠

學生餐券由即日起至6月15日期間發售（使用期至6月30日），可在茶木全線分店使用（又一城及東薈城店除外）。電子產品券的使用時間為星期一至五上午11時30分至下午5時30分，星期六、日及公眾假期除外，僅限於分店堂食或外賣自取。

茶木亦於「太興App」推出$5優惠購買小青桔黃皮綠茶（原價$32）產品券，只要堂食惠顧茶木任何主食或套餐，即可享用，使用期至6月30日。
 

小青桔黃皮綠茶生津止渴、清爽低卡。 茶木於「太興App」推出$5購買小青桔黃皮綠茶（原價$32）產品券，堂食惠顧茶木任何主食或套餐即可享用，使用期至6月30日。

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