太興App「三重激筍餐飲優惠」免費派逾$350優惠券 買$1000電子現金券多送$150

想以超值價錢嚐盡中、港、韓、台、日式等亞洲風味？「太興App」推出三重激筍餐飲優惠，由3月18日至31日，於「太興App」購買$1000電子美食現金券，即額外多送$150，即買即用。註冊新會員，更可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。推薦親友入會，雙方均可獲總值$35優惠券。

第一賞：買 $1000 電子美食現金券即送 $150 由2025年3月18日至31日，於「太興App」購買HK$1000電子美食現金券即額外多送HK$150！除了可以即買即用，更可以即時與會員親友分享，只要一App在手，就能品嚐太興集團旗下13個品牌及超過170間分店的餐飲。

第二賞：享 22 款餐飲優惠券 總值超過 $350 由2025年2月19日開始至2025年5月31日，下載「太興App」成為會員或現有會員，即可享22張總值超過HK$350的餐飲優惠券，優惠可用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲等13個太興集團旗下餐廳品牌，超過170間分店。

第三賞：推薦親友入會 再送 $35 優惠券 成為會員後，推薦親友下載並加入「太興App」，在註冊用戶時輸入推薦人的電話號碼，雙方均可即獲HK$35優惠券，包括：HK$10堂食電子優惠券 2 張，以及HK$15外賣自取電子優惠券1張。數量有限，送完即止。

推薦親友入會 再送$35優惠券

太興 App 三重激筍餐飲優惠 推廣日期：2025年3月18日至31日