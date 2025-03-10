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生活
2025-03-10 10:00:00

太興App「三重激筍餐飲優惠」免費派逾$350優惠券 買$1000電子現金券多送$150

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太興App「三重激筍餐飲優惠」免費派逾$350優惠券 買$1000電子現金券多送$150

太興App「三重激筍餐飲優惠」免費派逾$350優惠券 買$1000電子現金券多送$150

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想以超值價錢嚐盡中、港、韓、台、日式等亞洲風味？「太興App」推出三重激筍餐飲優惠，由318日至31日，於「太興App」購買$1000電子美食現金券，即額外多送$150，即買即用。註冊新會員，更可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。推薦親友入會，雙方均可獲總值$35優惠券。

太興App推出「三重激筍餐飲優惠」，可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。 太興App推出「三重激筍餐飲優惠」，可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。 太興App推出「三重激筍餐飲優惠」，可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。 太興App推出「三重激筍餐飲優惠」，可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。 太興App推出「三重激筍餐飲優惠」，可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，適用於13個旗下餐廳品牌、超過170間分店。

第一賞：買$1000電子美食現金券即送$150

2025318日至31日，於「太興App」購買HK$1000電子美食現金券即額外多送HK$150！除了可以即買即用，更可以即時與會員親友分享，只要一App在手，就能品嚐太興集團旗下13個品牌及超過170間分店的餐飲。

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買$1000電子美食現金券即送$150

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第二賞：享22款餐飲優惠券 總值超過$350

2025219日開始至2025531日，下載「太興App」成為會員或現有會員，即可享22張總值超過HK$350的餐飲優惠券，優惠可用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲等13個太興集團旗下餐廳品牌，超過170間分店。

Tommy Yummy 茶木

第三賞：推薦親友入會 再送$35優惠券

成為會員後，推薦親友下載並加入「太興App」，在註冊用戶時輸入推薦人的電話號碼，雙方均可即獲HK$35優惠券，包括：HK$10堂食電子優惠券 2 張，以及HK$15外賣自取電子優惠券1張。數量有限，送完即止。

推薦親友入會 再送$35優惠券

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太興App三重激筍餐飲優惠

推廣日期：2025318日至31

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