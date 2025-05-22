太陽馬戲團《KOOZA》回歸中環海濱！ 直擊7項驚險表演 1600磅死亡之輪/踩高蹺跳高

太陽馬戲團經典劇目《KOOZA》再次回歸香港！由即日起至7月13日，粉絲可於中環海濱活動空間重溫驚心動魄的精彩表演。矚目表演包括，2位演員在1600磅「死亡之輪」跳躍旋轉及踩高蹺跳高，讓觀眾目不暇給、驚嘆不已。記者率先直擊馬戲團表演，即看下文！
《KOOZA》於2007年於加拿大首演，至今已在23個國家及地區、超過70個城市演出，吸引超過800萬觀眾入場。每場演出設6位音樂表演家及2位歌手現場演出，增添演出氣氛。故事講述在「魔幻師」（Trickster）及古靈精怪的角色帶領下，「天真」（The Innocent）進入神秘國度，深入探討有關恐懼、認知及權力等議題。
太陽馬戲團《KOOZA》｜暖場表演
演出正式開始前，多位演員先演出一場搞笑迷你短劇，劇中出現黃牛、觀眾、維修工人及送貨工人等角色，提高觀眾對表演的期待值。演員更不時說出廣東話，例如是「快啲啦」、「sorry啦」及「你好」，誠意十足，十分貼地。
太陽馬戲團《KOOZA》｜死亡之輪
重達1600磅的死亡之輪將表演氣氛推向高潮。打破將死亡之輪對稱擺放的傳統，《KOOZA》將死亡之輪以斜角擺放，讓表演盡量貼近觀眾。演員會在高速轉動的死亡之輪上跳躍及反向旋轉等，極為驚險。
太陽馬戲團《KOOZA》｜翻轉板
演員會利用蹺蹺板，彈到半空中做出各種動作。演員更會踩上高翹，透過蹺蹺板在半空中旋轉360度落地，再次考驗觀眾承受能力。
太陽馬戲團《KOOZA》｜板凳平衡
演員會將椅子疊高至約2層樓高，做出單手倒立等動作。
太陽馬戲團《KOOZA》｜柔身術
3位表演者以他們極度柔軟度極高的身體做出多個高難度動作，引來觀眾陣陣驚呼。
太陽馬戲團《KOOZA》｜空中綢吊
演員以超長綢吊做出各種飛行及旋轉動作，優雅及驚險並存。
太陽馬戲團《KOOZA》｜扯鈴
演員靈活自如同時操控3個扯鈴，並完成各種高難度扯鈴動作。
太陽馬戲團《KOOZA》｜走鋼絲
4位演員將會在2條鋼絲上不停來回走動，矚目動作必屬「3人單車」，2位演員將會在極為幼細的鋼絲上踩單車，但連接著2部單車的鐵棍上卻再坐著1位演員，考驗演員的平衡感及觀眾的心臟承受能力。
太陽馬戲團《KOOZA》｜歡樂雜耍盛會
設計靈感取自於因紐特人的傳統遊戲「Nalukauq」（拋毯子）的歡樂雜耍盛會，演員會在毯子上跳高及旋轉。
太陽馬戲團《KOOZA》｜觀眾互動
搞笑的互動環節亦是演出的一大亮點，幸運觀眾會被帶上台上與演員互動，當中包括模仿演員滑稽動作等，如果做得不好，甚至會被嫌棄或帶下台。
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