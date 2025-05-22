太陽馬戲團《KOOZA》回歸中環海濱！ 直擊7項驚險表演 1600磅死亡之輪/踩高蹺跳高

太陽馬戲團經典劇目《KOOZA》再次回歸香港！由即日起至7月13日，粉絲可於中環海濱活動空間重溫驚心動魄的精彩表演。矚目表演包括，2位演員在1600磅「死亡之輪」跳躍旋轉及踩高蹺跳高，讓觀眾目不暇給、驚嘆不已。記者率先直擊馬戲團表演，即看下文！

《KOOZA》於2007年於加拿大首演，至今已在23個國家及地區、超過70個城市演出，吸引超過800萬觀眾入場。每場演出設6位音樂表演家及2位歌手現場演出，增添演出氣氛。故事講述在「魔幻師」（Trickster）及古靈精怪的角色帶領下，「天真」（The Innocent）進入神秘國度，深入探討有關恐懼、認知及權力等議題。

太陽馬戲團《 KOOZA 》｜暖場表演

演出正式開始前，多位演員先演出一場搞笑迷你短劇，劇中出現黃牛、觀眾、維修工人及送貨工人等角色，提高觀眾對表演的期待值。演員更不時說出廣東話，例如是「快啲啦」、「sorry啦」及「你好」，誠意十足，十分貼地。

太陽馬戲團《 KOOZA 》｜死亡之輪

重達1600磅的死亡之輪將表演氣氛推向高潮。打破將死亡之輪對稱擺放的傳統，《KOOZA》將死亡之輪以斜角擺放，讓表演盡量貼近觀眾。演員會在高速轉動的死亡之輪上跳躍及反向旋轉等，極為驚險。