失業救濟金2023｜政府派糖多半個月綜援！政府失業救濟金/綜援＋非牟利團體失業資助/補貼 申請方法懶人包

隨著政府開始撤銷疫情相關的措施，有關疫情的失業救濟金已經不再復存，但政府和其他非牟利團體仍有推出不少失業資助或補貼的措施，以下就為大家整理了綜援及非牟利團體失業資助或補貼的申請方法懶人包，有需要的話可以按時申請。
失業救濟金2023｜政府失業救濟金(不再接受申請)
政府在疫情期間曾經推出過失業救濟金(臨時失業支援)，而每名合資格人士將獲發放一筆過HK$5000的津貼。但隨着隔離令、限聚令等疫情相關措施開始撤銷，社會福利署亦在2月14日起停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」的申請，因此有關失業方面的支援需要等待政府再作安排。
失業救濟金2023｜綜合社會保障援助計劃(綜援)
如果遇上長期失業或低收入問題，可以選擇申請政府的綜合社會保障援助計劃，以入息補助的方法應付日常所需。而綜援主要可以分為標準金額、補助金及特別津貼的形式獲得資助，申請人會因應自身情況而獲得不同的補助。身體健全的成人亦需要按着附加準則積極地尋找全職工作及依照規定參加自力更生支援計劃，因此在獲得政府津貼的同時，還有獲得工作的機會，一舉兩得。
申請時間：全年任何時間
綜援申請資格：
(1)取得香港居民身份不少於一年的香港居民(在取得香港居民身份後，在香港總共居住滿一年(即由取得香港居民身份至申請日前)。居港一年的日數無須連續或緊接在申請日前。申請日前多達56天的離港日數(不論連續或間斷)，亦視為在港居住)
(2)必須通過入息及資產的審查
申請方法：申請人可親自前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、郵遞或網上表格方式提出申請，或由政府部門或其他非政府機構轉介。在接到申請後，社會福利署職員會安排約見申請人和進行家訪，以查核申請人的實際情況及所提供的資料。
資助金額：按申請個案的情況而定，不同類別的受助人可獲不同的標準金額、補助金或津貼。
查詢電話：2343 2255
綜援申請詳情：
申請指引(https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/250/tc/CSSAG022023(Chi).pdf)
網上表格(https://www.sssof.swd.gov.hk/eForm/eApplyCSSA/Start?lang=zh_HK)
失業救濟金2023｜保良局扶弱基金
保良局在香港扎根多年，一直為老弱群體提供不少服務，而其扶弱基金就專門為遭遇突變、意外或特殊困難的人士或家庭提供短暫經濟援助，因此若因突發的不幸事件而遭遇失業或需要特別援助，不妨嘗試申請。
申請時間：全年任何時間（每位申請人五年內可獲資助一次）
申請資格：擁有香港居民身份的社會有需要人士(包括家庭、兒童、青少年及長者)
申請方法：申請必須由保良局、政府部門(如社會福利署)、法定機構(如醫院管理局)註冊社工轉介及需通過經濟審查 (詳情見申請指引)。
資助金額：按申請個案的情況而定，最高獲批金額為HKD$6000。
查詢電話：2277 8333 / 2277 8391
申請詳情：
申請指引(https://www.poleungkuk.org.hk/f/funds_and_scholarship/16884/30959/%E6%89%B6%E5%BC%B1%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%BC%95.doc)
申請表格(https://www.poleungkuk.org.hk/f/funds_and_scholarship/16884/29154/%E6%89%B6%E5%BC%B1%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%A1%A8(2021).doc)
失業救濟金2023｜公益金及時雨基金
公益金於2004年初開始便已經為身陷困境的家庭和個人成立緊急援助基金，為有需要人士提供短期的經濟援助。而在疫情期間更加成立「公益金及時抗疫基金」，支援因新冠肺炎而遭受突變的個人或家庭及受檢疫隔離而影響生計的香港居民。雖然疫情已經過去，但公益金及時雨基金仍然為有需要人士提供援助，以幫助紓解燃眉之急。
申請時間：全年任何時間（每個成功獲得「公益金及時雨基金」資助的人士及其共同居住的家庭成員在六個月內不得再次申請援助）
申請資格：年滿18歲，擁有香港居民身份及於香港居住的社會有需要人士(申請當時未獲其他基金及政府的援助)
申請方法：向27間伙伴機構分佈於港九新界的99個批核中心申請
批核中心詳情(https://www.commchest.org/zh_hk/rainbow-fund/centres)
資助金額：按申請個案的情況而定，每宗成功的申請將獲發援助金約HKD$3000至HKD$11800。
查詢電話：2599 6111
失業救濟金2023｜保良局汪徵祥紀念基金
保良局汪徵祥紀念基金雖然為保良局旗下的基金，但是與保良局扶弱基金有些許不同，汪徵祥紀念基金主要用於幫助欠缺支援、遭遇突變及危疾的個人或家庭提供緊急經濟援助及改善生活質素，更特別對於長者及兒童的援助。不過由於低收入人士亦在其援助範圍內，因此失業人士不妨可以嘗試申請。
申請時間：全年任何時間（每位受惠人士每兩年內只可享每項資助一次）
申請資格：擁有香港居民身份的低收入人士 (需通過經濟審查，詳見申請指引)
申請方法：必須由保良局社會服務部社工轉介，或由保良局轄下社會服務單位作申請 (若申請援助範圍3，亦可政府部門(如社會福利署)、法定機構(如醫管局)或資助綜合家服務中心的註冊社工轉介)。
資助金額：按申請個案的情況而定，每位受惠人士/家庭每次上限為HKD$6000。
查詢電話：2277 8333
申請詳情：
申請指引(https://www.poleungkuk.org.hk/f/funds_and_scholarship/16959/30266/%E6%B1%AA%E5%BE%B5%E7%A5%A5%E7%B4%80%E5%BF%B5%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%8C%87%E5%BC%95(MAR2021%E4%BF%AE%E8%A8%82).doc)
申請表格(https://www.poleungkuk.org.hk/f/funds_and_scholarship/16959/30685/%E4%BF%9D%E8%89%AF%E5%B1%80%E6%B1%AA%E5%BE%B5%E7%A5%A5%E7%B4%80%E5%BF%B5%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%A1%A8.doc)