失業救濟金2023｜政府派糖多半個月綜援！政府失業救濟金/綜援＋非牟利團體失業資助/補貼 申請方法懶人包

隨著政府開始撤銷疫情相關的措施，有關疫情的失業救濟金已經不再復存，但政府和其他非牟利團體仍有推出不少失業資助或補貼的措施，以下就為大家整理了綜援及非牟利團體失業資助或補貼的申請方法懶人包，有需要的話可以按時申請。

政府在疫情期間曾經推出過失業救濟金(臨時失業支援)，而每名合資格人士將獲發放一筆過HK$5000的津貼。但隨着隔離令、限聚令等疫情相關措施開始撤銷，社會福利署亦在2月14日起停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」的申請，因此有關失業方面的支援需要等待政府再作安排。

失業救濟金2023｜綜合社會保障援助計劃(綜援)

如果遇上長期失業或低收入問題，可以選擇申請政府的綜合社會保障援助計劃，以入息補助的方法應付日常所需。而綜援主要可以分為標準金額、補助金及特別津貼的形式獲得資助，申請人會因應自身情況而獲得不同的補助。身體健全的成人亦需要按着附加準則積極地尋找全職工作及依照規定參加自力更生支援計劃，因此在獲得政府津貼的同時，還有獲得工作的機會，一舉兩得。

申請時間：全年任何時間

綜援 申請資格：

(1)取得香港居民身份不少於一年的香港居民(在取得香港居民身份後，在香港總共居住滿一年(即由取得香港居民身份至申請日前)。居港一年的日數無須連續或緊接在申請日前。申請日前多達56天的離港日數(不論連續或間斷)，亦視為在港居住)

(2)必須通過入息及資產的審查

申請方法：申請人可親自前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、郵遞或網上表格方式提出申請，或由政府部門或其他非政府機構轉介。在接到申請後，社會福利署職員會安排約見申請人和進行家訪，以查核申請人的實際情況及所提供的資料。

資助金額：按申請個案的情況而定，不同類別的受助人可獲不同的標準金額、補助金或津貼。

查詢電話：2343 2255

綜援 申請詳情：

申請指引(https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/250/tc/CSSAG022023(Chi).pdf)

網上表格(https://www.sssof.swd.gov.hk/eForm/eApplyCSSA/Start?lang=zh_HK)