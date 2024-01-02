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生活
2024-01-02 21:00:00

失眠｜報復性熬夜變失眠？！盤點5個提高睡眠品質方法

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失眠｜報復性熬夜變失眠？！盤點5個提高睡眠品質方法

失眠｜報復性熬夜變失眠？！盤點5個提高睡眠品質方法

香港人生活繁忙，不少人都會趁着睡前的時間進行「Me Time」來補償白天缺少的娛樂時間，因而逐漸變成報復性熬夜，長久下去更演變成失眠問題。以下就盤點5個提高睡眠品質的方法，通過改善睡眠習慣，讓身體可以回復健康。

提高睡眠品質｜喝熱牛奶 

不少人因壓力或心情低落等問題而影響睡眠質素，建議可以在睡覺前喝一杯溫熱的牛奶，容易幫助放鬆心情，對提升睡眠質素有一定的幫助。不過飲用量最好維持在200毫升左右，以防因飲用過多引起夜尿問題，反而影響睡眠質素。

睡前飲用溫暖的牛奶有助放鬆心情。 最好控制飲用量為200毫升左右。 飲用後對入睡特別有幫助。

提高睡眠品質｜蓋厚被

被子越厚帶來的安全感便越多，而且還有效改善因寒冷而引起的睡眠問題，因此在秋冬季最好選擇較厚的棉被睡覺。而寢具亦最好以舒適為主，建議選擇質地較佳的寢具，讓身體可以處於舒適潔淨的環境下入睡。

較厚的被子可以增加安心的感覺。 建議寢具及睡衣都應以質地舒適為佳。 被子太薄的話會失去安心舒適的感覺。

提高睡眠品質｜聽白噪音／ASMR

聲音往往最容易影響睡眠質素，而下雨聲、冥想音樂等白噪音或ASMR等都有效為自己創造一個穩定舒適的環境，以幫助身體放鬆後入睡，因此可以在睡前播放相關的聲音，從而提高睡眠品質。不過建議最好調校時間制，而且需要定期更換聲音，以防因身體習慣而失去效果。

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可以聽着白噪音入睡。 下雨的聲音屬於不少人都喜歡聆聽的白噪音。 睡前盡量不要使用手機，以防因藍光影響睡眠質素。

提高睡眠品質｜睡前不玩手機 

現代人經常失眠的原因主要與睡前使用手機有關，由於手機的藍光會抑制退黑素的產生，因而會影響睡眠質素，因此最好在睡前不要使用手機、平板電腦或電腦等產生藍光的產品，以確保可以更快入睡。如果身體仍然處於清醒的狀態，則建議盡量先不要躺在床上，待真正感到疲倦及需要入睡時才返回床上休息。

睡前盡量不要使用手機，以防因藍光影響睡眠質素。 如果仍未想入睡，建議不要躺在床上，可以先在梳化或椅子上活動，待疲倦後才躺回床上休息。 白天的時候亦盡量不要躺在床上，以防身體過於習慣。

提高睡眠品質｜浸腳／足浴

浸腳及足浴有助促進身體血液循環，讓身體處於更為放鬆的狀態，從而改善睡眠質素，因此建議在睡前30分鐘至1小時前進行20分鐘左右的足浴，同時可因應需要加入不同的材料，例如艾草、生薑等，讓身體可以逐漸放鬆，以溫暖舒適的姿態入睡。

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家中情況許可的話，還可以選擇浸浴來讓全身放鬆。 浸腳或足浴有效促進身體血液循環，讓身體放鬆。 可因應需要加入不同的材料浸腳。
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