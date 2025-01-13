奇華餅家新春糕點＋禮盒 高達8折 迪士尼米奇與好友賀年系列$92起 新出2款養生純素糕點

農曆新年必買奇華餅家出品的一系列新春糕點及賀年禮盒！品牌今年推出兩款純素糕點，包括全新研製的「紅棗桂圓烏龍茶年糕」和再度登場的「木耳腰果蓮藕榚」，兩款都香甜軟糯。另外如果想送禮拜年，推介入手迪士尼米奇與好友賀年產品，造型可愛而且齊集多款奇華賀年美食，奇華Fans會員及指定信用卡更可享高達8折優惠，即睇下文介紹！

今年奇華除了經典臘味蘿蔔糕、亞嫲糖年糕外，更推出兩款養生純素糕點。先有全新「紅棗桂圓烏龍茶年糕」($128)，以桂圓和紅棗搭配味道清香的烏龍茶，加上於香港自家廠房用上等優質糯米生磨米漿混和蒸製而成，口感煙韌，啖啖都清新香甜。另外亦有口碑不俗的「木耳腰果蓮藕糕」($132)，以新鮮香脆的蓮藕及鮮甜栗子肉入饌，再加入多款養生食材，包括清脆可口的腰果等，混和研製成每口層次豐富鮮明的「木耳腰果蓮藕糕」，更有「好運年年、金銀滿屋」的寓意。

禮盒方面，必買迪士尼米奇與好友賀年產品，包裝上的米奇與好友穿上滿載新春喜慶色彩服飾，滿滿節日氣氛！以模仿炮仗外型作禮盒設計的「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」(每盒售價港幣298 / 澳門幣312元正)，載有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角；還有「迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒」(每盒售價港幣92 / 澳門幣96元正)，內含鬆脆可口的特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷。大家可於即日起至2025年1月27日期間到奇華餅家全線分店 或2025年1月上旬至1月20日期間到奇華網店選購。

Citibank信用卡及Alipay用戶專享禮遇

奇華餅家今年與citibank再度合作，信用卡用戶由即日起至2025年1月20日期間於奇華餅家全線門市 (香港國際機場分店除外) 或奇華網店，使用指定Citi信用卡結賬，可專享以下購物優惠：

Citi優惠一：在門市或網店*使用Citi信用卡購買奇華賀年糕品 [不適用於迷你亞嫲糖年糕(380克)、迪士尼系列、與其他機構或公司合作之賀年糕品]，即可享八折優惠 (於奇華網店結賬前需輸入優惠碼：citicny2025 + 信用卡首6位數字)；

Citi優惠二：在門市或網店*使用Citi信用卡可以優惠價每盒港幣88元正 (原價每盒港幣108元正) 購買「賀年熊貓小食禮盒」 或 「賀年熊貓曲奇禮盒」 (於奇華網店結賬前需輸入優惠碼：citipanda2025 + 信用卡首6位數字)

*以上兩項Citi優惠，奇華網店優惠期由2025年1月1日至1月20日止

至於Alipay用戶，於即日起至2025年1月20日期間親臨奇華餅家分店 (香港國際機場分店除外) 購買奇華賀年糕品或指定禮盒，亦可享以下禮遇：

(1) Alipay優惠一：購買奇華賀年糕品 [不適用於迷你亞嫲糖年糕(380克)、迪士尼系列、與其他機構或公司合作之賀年糕品]，即可享八折優惠；

(2)Alipay優惠二：以優惠價每盒港幣88元正 (原價每盒港幣108元正) 購買「賀年熊貓小食禮盒」 或 「賀年熊貓曲奇禮盒」