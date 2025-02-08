奇華餅家熊貓禮盒20周年！Panda Baby系列新登場 超萌熊貓BB曲奇禮盒$68

奇華餅家3款必買熊貓禮盒

新推出的「Panda Baby 系列」，備有三款熊貓 BB 禮盒，禮盒設計別出心裁，包括以熊貓至愛的竹樹外形作禮盒設計藍本的「竹筒熊貓 BB 小食禮盒」($108)，禮盒以熊貓BB的日常生活場景為圖案，呈現著熊貓BB們活潑可愛、充滿愉快溫馨的氛圍，禮盒內有外皮酥脆、內餡軟綿的熊貓鳳梨金酥和香酥鬆脆的熊貓杏仁餅，非常豐富。 另外新推出的「兩口子熊貓 BB 曲奇禮盒」($108)，除了兩隻可愛熊貓BB，設計亦加入熊貓喜愛的竹葉、各款幼兒最愛的玩具如積木、車子等插圖，配有經典的朱古力熊貓曲奇和清新香甜的士多啤梨熊貓曲奇，味道香脆滋味。 最後還有一套兩款顏色選擇的「熊貓 BB 曲奇禮盒」($68)，一盒是以粉藍色作背景的禮盒，熊貓 BB 有小黃鴨陪伴，俏皮地咬著竹葉在竹筒內洗澡；另一盒則以粉紅色為主色調，熊貓 BB 乖巧地玩著象徵幸運的四葉草，看著小甲蟲在竹葉上爬行。禮盒內含美味可口的牛油熊貓曲奇及士多啤梨熊貓曲奇，曲奇上印有別致熊貓 BB 的頭像，非常可愛。



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