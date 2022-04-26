房東規條多 每日只可落樓一次 預報行程 英女：如活在地獄

跟陌生人同屋共煮絕非易事，若然遇到像Mel的「惡頂」嚴苛的包租婆，就如她所述：活在地獄一樣！

來自英國38歲女子Mel，早前租住倫敦南部2層高住宅的其中一房，月租595英鎊(約5,950港元)。入住後，健身教練二房東Sheena Shepherd給她一張租住條例外，還有一系列嚴苛的生活規範，包括每日只可落樓一次、用廚時間只限早上9點至11點及中午12點至下午2點，因Sheena其他時間要網上教班。同時亦禁止收貨，因會門鈴聲會影響她教班。最離譜是要每日要告知日程，以互相配合；Mel的衣櫃仍然放滿Sheena的物品，Mel只可用閣樓作貯物間。

Mel說，入住沒幾天，已跟Sheena起爭執。事後她以WhatsApp跟Mel說，「你只付一間房的錢。如果你想佔用半間屋兼有一半話事權，那就要付1,000英鎊、即是整間屋租的一半。」住到第12日，Sheena給了她一個月通知要她搬走，但後來雙方又達共識，讓Mel能繼續住。

然而，兩人又再鬧翻，她封鎖Mel的WhatsApp，兩人溝通只透過在門縫遞紙條。未幾，Sheena邀請朋友在家作客，且因音樂聲浪過大而起爭執，其中一名朋友更辱罵Mel，雙方爆發衝突報警處理，Mel最終入住酒店。

