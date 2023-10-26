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奇趣
2023-10-26 08:00:00

港式鴛鴦｜嫌奶茶削胃又嫌咖啡燥熱　「腌尖」客人催生出港式鴛鴦

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香港茶餐廳｜港式鴛鴦源自中醫概念？黃家和：沖鴛鴦比沖奶茶更難

總有那麼一個早晨，既想喝一杯港式奶茶，又想來一杯醒神咖啡。於是，索性走到茶餐廳，來一杯鴛鴦，少冰。一杯港式鴛鴦，滿足兩個願望，同時反映香港飲食文化融會中西的特點，是香港茶餐廳獨有的浪漫。

茶餐廳港式鴛鴦：名字背後的含義

鴛鴦本來指一種主要出現在亞洲東部的水鳥，其生活習性多為出雙入對，所以在傳統中國文化中，鴛鴦常被喻為永恆愛情的象徵。而茶餐廳港式鴛鴦的名命，就是取自水鳥鴛鴦的特性，在港式奶茶中混入西方文化的咖啡，兩種截然不同的飲品配搭起來，入口順滑之餘，又保留了咖啡的獨特香味，相輔相成。

「又不是奶茶、又不是咖啡，兩種味道都沒有，就是一杯好的鴛鴦。」被稱為「奶茶之父」的金百加集團主席兼香港餐飲聯業協會會長黃家和，自小與茶葉和咖啡豆為伍，由他來講述茶餐廳鴛鴦的歷史，最合適不過。

成長於茶餐廳世家，黃家和自小與港式奶茶和港式鴛鴦結下不解緣。

50年代在茶餐廳誕生 港式鴛鴦起源與中醫有關

黃家和的父親黃橋是捷榮集團創辦人，亦是海安咖啡冰室的首任老闆，所以在海安長大的黃家和，算是見證着茶餐廳港式鴛鴦的誕生，他透露鴛鴦的起源，原來與中醫的觀點有關：「鴛鴦大約於1955年出現，當時有食客反映奶茶削胃，但咖啡又燥熱，於是海安咖啡冰室的師傅取兩者之平衡，就調製出鴛鴦。」鴛鴦既保留奶茶的順滑之餘，亦要有咖啡的香氣，黃家和認為，沖鴛鴦比起沖奶茶，更難。

正如在另一篇講述港式奶茶的文章中提到，舊時在香港訓練茶餐廳奶茶師傅，起碼要學師3年才能開始沖奶茶，更何況是一杯以奶茶為基礎的鴛鴦？大概沒有5、6年經驗也難以勝任。 

茶餐廳港式鴛鴦面臨消失危機？

不過，要沖好一杯鴛鴦固然困難，但要繼續傳承港式鴛鴦，似乎更加難。近年香港茶餐廳已愈來愈少食客喝港式鴛鴦，根據2019年一個調查指，在「十大最常叫的港式飲品」中，鴛鴦僅排第9，佔十種飲品中的13%，遠低於佔55%的港式奶茶。

茶餐廳水吧師傅不但要懂得沖奶茶，還要懂得沖港式鴛鴦、製作多士、三文治等小食，必須周身刀，張張利。（圖片來源：Getty）

相比之下，在早期的香港茶餐廳，喝港式鴛鴦的食客其實不少，黃家和說：「以前10個茶餐廳食客中，飲奶茶的佔4個，咖啡2至3個，其餘就是鴛鴦。」對於為何愈來愈少人喝鴛鴦，他認為與近年大家專注推廣奶茶有關：「過去十多年我們非常積極推廣港式奶茶，愈來愈多人喝奶茶，結果便少了人喝港式鴛鴦。」

港式鴛鴦將港式奶茶與西方咖啡文化融會貫通，變成香港飲食文化特有的茶餐廳飲品，不單其味道值得流傳，背後的文化意義亦非常重大。當黃家和聞言港式鴛鴦尚未成功被列入香港非物質文化遺產名錄後，亦提出要成為背後的推動者。作為香港人，大家又會否加入傳承港式鴛鴦的行列？

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注

近年愈來愈多茶餐廳食客選擇港式鴛鴦，未知將來鴛鴦會否成為「懷舊食品」？（圖片來源：Getty）

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