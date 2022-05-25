無下巴受欺凌 畸漢信自己贏得美豔妻

美國芝加哥41歲Joseph Williams患有「耳面症候群」(otofacial syndrome)，一出世便沒有下顎，只得上半臉，無法講話、吃東西和正常呼吸，從小飽受欺凌之苦，一度想輕生。後來他決定不受病魔影響，欣然接受自己的樣貌，終於在2019年遇上生命中的另一半，如今他倆生活幸福美滿。

無法說話的Joseph靠手語、寫字及手機與人通；進食要將食物攪拌，再以特殊導管輸入胃部，所以他實際上從沒吃過任何食物。

他表示，出生時的樣子嚇親媽咪：「我有一個孖生兄弟，但胎死腹中。我出生幾日就被送去醫院，利用自己的骨與皮膚進行多次移植手術，嘗試重建下顎，但身體出現排斥，結果失敗，最終被送去領養家庭。」Joseph兩歲開始學手語，後來用紙筆及手機輸入與人溝通。在成長過程中，被他樣貌嚇倒而逃跑、驚叫大有人在，這令Joseph十分痛苦。

後來他認為上帝要自己「生成咁樣」一定有衪的原因：「我與別不同的樣貌，讓人覺得醜、無法接受，但我仍然有心、有感覺、有腦袋，應該跟別人一樣被受尊重。」Joseph原以為自己孤獨終老，但3年前認識了現年39歲的Vania，並在翌年結婚：「我相信別人不認為我會結婚，老實說，我也沒想過。」