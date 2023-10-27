萬聖節習俗｜Halloween點南瓜燈、扮鬼扮馬皆因驚咗「鬼門關大開」　10月31日慶祝竟係「將錯就錯」？ （附香港各處主題活動）

萬聖節隨西方文化傳播到世界各地，在香港雖然不是公眾假期，但每年在過節左近，不少商家會以萬聖節為主題作裝飾布置，或舉辦萬聖節活動，不少市民也在家中舉行化妝派對，扮鬼扮馬出外慶祝，以下便介紹萬聖節起源和一些流行元素。 萬聖節｜古老起源與中國傳統節日異曲同工 現代萬聖節結合了幾個不同的文化來源，最古老的可以追溯至約2000年前塞爾特人（Celts）的薩溫節（Samhain），過節原因和個別中國傳統節日都有類似地方。 第一種說法：每年秋收結束的時份，凱爾特人舉辦篝火大會慶祝辛勞成果，就像中國和東亞一帶農民在秋收後一樣辦收穫慶典。有民俗學者便稱，中秋節的起源之一就是慶祝秋收。 第二種說法類近盂蘭節傳說，相傳靈體於年中特定時份在人間遊蕩，不過塞爾特人「鬼門關大開」的日子不是農曆七月，而是其歐洲居住地冬天開始的時份。點蠟燭放南瓜燈、打扮成不同造型、甚至不給糖果就搗蛋（Trick-or-treat）等等活動，據說都源於凱爾特人用來驅逐或安撫靈體的方法。

萬聖節｜驅鬼日子變成紀念天主教聖徒 後來天主教會吸收了薩溫節，結合教會制定的萬聖節（All Saints' Day/All Hallows’ Day）和萬靈節（All Souls' Day），紀念已故聖人、殉道者和逝去信徒，日子分別定在11月1日及11月2日。 10月31日作為萬聖節前夜（All Hallows Eve/Halloween），日後在民間變得更受歡迎和多活動，以至如今約定俗成，慶祝得比萬聖節正日更盛大，在華文世界便習慣了當作正日般譯作「萬聖節」或「萬聖夜」。 萬聖節｜古人用恐怖造型將自己同靈體區別 香港人最熟悉的南瓜燈、化妝派對、女巫等萬聖節元素都源遠流長，至今更加混合了不同變化和意義，正如萬聖節由驅鬼和慶豐收的農業祭典，變作了現代城市人的約會玩樂日子。 ▼2022年萬聖節蘭桂坊慶祝盛況▼

南瓜燈： 據愛爾蘭傳說，有一位名叫小氣傑克（Stingy Jack）的男人多次困住了魔鬼，直到獲得不會下地獄的承諾，才釋放了魔鬼，但小氣傑克死後，發現天堂也不收留他，結果淪為游魂野鬼。魔鬼這時送給他一盛用煤炭點燃的大頭菜燈，用來照明和引路。後來民間將南瓜取代大頭菜，以蠟燭取代煤炭，南瓜燈更刻上可怕臉孔以驅除靈體。 化妝派對：薩溫節期間到處是靈體遊蕩，塞爾特人以恐怖造型作打扮，讓亡靈不會誤會是「自己人」而有所接觸。 萬聖節｜Trick-or-treat原來都同安撫靈體有關 不給糖果就搗蛋：除了凱爾特人派食物以安撫靈體一說，有傳在中世紀，小孩和窮人會在萬靈節在別人家門前為亡者祝禱、唱歌、講笑話和表演把戲，以換取食物和金錢。另一個講法則源自德裔美國人的聖誕傳統，小孩會化妝然後拜訪鄰居，看成年人能否猜出他們的身份，如果沒有人能認出，小孩就會獲得食物或其他獎品。