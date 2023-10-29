集體回憶｜香港人愛到涼茶舖睇TVB聽歌Dating　回看意想不到的老派「潮流勝地」(有片)

你試過捱夜睡眠不足，早上起來覺得喉部不適，甚至牙肉腫痛？看醫生，似乎有點誇張，不如飲碗涼茶降降火吧！
單身男性小病不適 飲涼茶緩減病徵
在廣東、香港等嶺南地區，天氣炎熱，又潮濕多雨，容易令人生病，因此民間流行用藥性寒涼、消暑解熱的中草藥烹煮飲用，故稱為涼茶，飲後清熱袪濕，生津降火。
在香港，涼茶有超過百年歷史。約1950年代，涼茶曾叫做「寡佬茶」，原因是很多由內地來港的單身男性，大都在碼頭做苦力工作，人工微薄，因而每當感到頭暈身㷫、身體不適，都會到涼茶舖飲一碗涼茶，緩解病徵。很多時候，他們飲用涼茶後回家睡上一覺，焗出一身汗後，身體就慢慢好起來。
涼茶種類繁多，各家涼茶舖都各有獨門秘方，故此每家的涼茶的成分都有所不同，最常見的涼茶有廿四味、五花茶、雞骨草、火麻仁等。
60年涼茶舖等同現代咖啡店 社交消閒娛樂一站式
在1950、60年代，香港街頭巷尾都可找到涼茶舖，就如現在的咖啡店般普遍，也同樣是消閒娛樂的場所。那個年代，市民的人工不高，社會又缺乏娛樂場所，於是市民愛到涼茶舖，用五仙至一角買一碗涼茶，在大吊扇吹送涼風下，跟朋友聊天閒坐，消磨時間。涼茶舖漸漸成為市民的歇腳地。
當時麗的映聲和無綫電視相繼開始電視廣播，但電視機尚未普及，不少涼茶舖為招徠顧客，都添置電視機和收音機，吸引不少人邊飲涼茶邊聽電台、看電視，一坐便是半天，直至涼茶舖關門才回家。
涼茶舖點唱披頭四歌曲 時髦男女邊聽唱邊Dating
到了1960、70年代，一些涼茶舖購入點唱機，讓客人投幣點唱喜歡的歌曲，不少人愛點播當時流行的披頭四和貓王皮禮士利的歌曲。涼茶舖由提供電台、電視廣播至歌曲娛樂，曾經是一個傳播潮流文化的重要場所。
當時更有個有趣現象，就是一些打扮入時的年輕男女愛到涼茶舖點唱歌曲，男的愛梳「飛機頭」的貓王髮型，女的多是紮着長馬尾，因而有句俗語「涼茶、馬尾、飛機頭」，便是由此而來。
涼茶變樽裝走進超市 Crossover咖啡吸引新生代
2006年，涼茶成為國家級非物質文化遺產之一。雖然傳統涼茶舖已經不多，但一些新式涼茶舖改變營運模式，將產品變成樽裝涼茶、涼茶沖劑等包裝，店舖走入商場、港鐵沿線，產品在超級市場、便利店售賣，十分方便。
涼茶的功能亦改以保健、養生為主。近年更有人將涼茶元素加入咖啡中，以全新角度演繹涼茶，例如火麻仁牛奶咖啡、雞蛋花接骨木花啡湯力等，將涼茶帶進年輕人市場。你有興趣嘗試嗎？