集體回憶｜香港人愛到涼茶舖睇TVB聽歌Dating　回看意想不到的老派「潮流勝地」(有片)

你試過捱夜睡眠不足，早上起來覺得喉部不適，甚至牙肉腫痛？看醫生，似乎有點誇張，不如飲碗涼茶降降火吧！

單身男性小病不適 飲涼茶緩減病徵

在廣東、香港等嶺南地區，天氣炎熱，又潮濕多雨，容易令人生病，因此民間流行用藥性寒涼、消暑解熱的中草藥烹煮飲用，故稱為涼茶，飲後清熱袪濕，生津降火。

在香港，涼茶有超過百年歷史。約1950年代，涼茶曾叫做「寡佬茶」，原因是很多由內地來港的單身男性，大都在碼頭做苦力工作，人工微薄，因而每當感到頭暈身㷫、身體不適，都會到涼茶舖飲一碗涼茶，緩解病徵。很多時候，他們飲用涼茶後回家睡上一覺，焗出一身汗後，身體就慢慢好起來。

涼茶種類繁多，各家涼茶舖都各有獨門秘方，故此每家的涼茶的成分都有所不同，最常見的涼茶有廿四味、五花茶、雞骨草、火麻仁等。