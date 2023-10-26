香港茶餐廳｜嫌奶茶削胃又嫌咖啡燥熱　「腌尖」客人催生出港式鴛鴦

總有那麼一個早晨，既想喝一杯港式奶茶，又想來一杯醒神咖啡。於是，索性走到茶餐廳，來一杯鴛鴦，少冰。一杯港式鴛鴦，滿足兩個願望，同時反映香港飲食文化融會中西的特點，是香港茶餐廳獨有的浪漫。

茶餐廳港式鴛鴦：名字背後的含義

鴛鴦本來指一種主要出現在亞洲東部的水鳥，其生活習性多為出雙入對，所以在傳統中國文化中，鴛鴦常被喻為永恆愛情的象徵。而茶餐廳港式鴛鴦的名命，就是取自水鳥鴛鴦的特性，在港式奶茶中混入西方文化的咖啡，兩種截然不同的飲品配搭起來，入口順滑之餘，又保留了咖啡的獨特香味，相輔相成。

「又不是奶茶、又不是咖啡，兩種味道都沒有，就是一杯好的鴛鴦。」被稱為「奶茶之父」的金百加集團主席兼香港餐飲聯業協會會長黃家和，自小與茶葉和咖啡豆為伍，由他來講述茶餐廳鴛鴦的歷史，最合適不過。