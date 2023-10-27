熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
奇趣
2023-10-27 08:00:00

香港茶餐廳｜中式手法煮出平民西餐　走過越半世紀的港式Fusion菜

分享：

香港茶餐廳｜港式西餐「豉油西餐」 中西合璧的香港飲食文化

一間小小餐館，既可以吃到中式的廈門炒米、福建炒飯，亦有機會品嚐到東南亞的星州炒米、泰式金邊粉、肉骨茶，甚至是西式炒飯、瑞士雞翼等加入了香港飲食文化的「西式」美食，最重要的是，可以吃到代表香港飲食文化的「菠蘿油」、「碟頭飯」，以及喝一杯濃滑的「絲襪奶茶」或「鴛鴦」。這間小小的餐館，就是在香港隨處可見、總有一間在左近的「茶記」茶餐廳。

茶餐廳起源自冰室 代表香港飲食文化延續

茶餐廳是香港飲食文化不可或缺的一部分，大家或者都聽說過，茶餐廳的前身是上世紀流行的冰室。50年代，香港流行冰室，主要提供冷飲、冰淇淋和沙冰等冰凍食品，當時冰室持有的「小吃牌照」只能售賣三文治、飲品等小吃。當時香港只有西餐廳提供西式食物，但價格昂貴，非平民百姓所能負擔。

加入香港飲食文化的茶餐廳「豉油西餐」

60年代，香港工業發展蓬勃，為迎合工薪階層的需求，部分冰室開始改領餐館牌照，轉型為茶餐廳，以平民價錢，提供模仿高級西餐廳食品，但又加入香港飲食文化的港式西餐，亦即中西合璧的「豉油西餐」。

豉油西餐，就是用香港式或中式方法去烹調西方菜式，加起來變獨一無二的香港飲食文化，例如，意粉本是西餐食材，加入中式豉油去炒，便成為茶餐廳的香港式美食，瑞士雞翼亦如是。

不過，豉油西餐不一定有豉油，餐湯、牛油麵包、鐵板扒餐以及餐飲，便是其中一種典型港式豉油西餐的組合。總之，看似不中不西，但又中西合璧的菜式，就是香港獨有的「豉油西餐」。

至於星州炒米、廈門炒米、福建炒飯、揚州炒飯等各種以地名命名的茶餐廳菜式，亦與豉油西餐同出一轍，全部均是加入了香港飲食文化的茶餐廳菜式，是其他地方難以吃到的香港人情味。

茶餐廳為世界美食注入香港飲食文化

事實上，世界各地的餐廳都會稍為調整一下外來菜式的食譜，讓食物吃起來更符合在地人口味。例如，英國一間有賣熟食的連鎖百貨店，便曾推出「紅椒壽司」，而加拿大、美國亦將日本的壽司「加工」製作成更適合當地人口味的新菜式「加州卷」，甚至傳回了亞洲地區。

不過，能夠在同一間餐廳裏集天下之大成，融合來自中國不同地區、東南亞、歐美國家等多國美食，再創出多款地道的香港飲食文化菜式，卻只有香港的茶餐廳才做得到。

正因為香港茶餐廳的菜式選擇太多、太符合香港人口味，所以許多香港人到外國旅遊、生活一段時間後，最掛念的仍然是代表着香港飲食文化的茶餐廳。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受