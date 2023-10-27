香港茶餐廳｜中式手法煮出平民西餐　走過越半世紀的港式Fusion菜

一間小小餐館，既可以吃到中式的廈門炒米、福建炒飯，亦有機會品嚐到東南亞的星州炒米、泰式金邊粉、肉骨茶，甚至是西式炒飯、瑞士雞翼等加入了香港飲食文化的「西式」美食，最重要的是，可以吃到代表香港飲食文化的「菠蘿油」、「碟頭飯」，以及喝一杯濃滑的「絲襪奶茶」或「鴛鴦」。這間小小的餐館，就是在香港隨處可見、總有一間在左近的「茶記」茶餐廳。
茶餐廳起源自冰室 代表香港飲食文化延續
茶餐廳是香港飲食文化不可或缺的一部分，大家或者都聽說過，茶餐廳的前身是上世紀流行的冰室。50年代，香港流行冰室，主要提供冷飲、冰淇淋和沙冰等冰凍食品，當時冰室持有的「小吃牌照」只能售賣三文治、飲品等小吃。當時香港只有西餐廳提供西式食物，但價格昂貴，非平民百姓所能負擔。
加入香港飲食文化的茶餐廳「豉油西餐」
60年代，香港工業發展蓬勃，為迎合工薪階層的需求，部分冰室開始改領餐館牌照，轉型為茶餐廳，以平民價錢，提供模仿高級西餐廳食品，但又加入香港飲食文化的港式西餐，亦即中西合璧的「豉油西餐」。
豉油西餐，就是用香港式或中式方法去烹調西方菜式，加起來變獨一無二的香港飲食文化，例如，意粉本是西餐食材，加入中式豉油去炒，便成為茶餐廳的香港式美食，瑞士雞翼亦如是。
不過，豉油西餐不一定有豉油，餐湯、牛油麵包、鐵板扒餐以及餐飲，便是其中一種典型港式豉油西餐的組合。總之，看似不中不西，但又中西合璧的菜式，就是香港獨有的「豉油西餐」。
至於星州炒米、廈門炒米、福建炒飯、揚州炒飯等各種以地名命名的茶餐廳菜式，亦與豉油西餐同出一轍，全部均是加入了香港飲食文化的茶餐廳菜式，是其他地方難以吃到的香港人情味。
茶餐廳為世界美食注入香港飲食文化
事實上，世界各地的餐廳都會稍為調整一下外來菜式的食譜，讓食物吃起來更符合在地人口味。例如，英國一間有賣熟食的連鎖百貨店，便曾推出「紅椒壽司」，而加拿大、美國亦將日本的壽司「加工」製作成更適合當地人口味的新菜式「加州卷」，甚至傳回了亞洲地區。
不過，能夠在同一間餐廳裏集天下之大成，融合來自中國不同地區、東南亞、歐美國家等多國美食，再創出多款地道的香港飲食文化菜式，卻只有香港的茶餐廳才做得到。
正因為香港茶餐廳的菜式選擇太多、太符合香港人口味，所以許多香港人到外國旅遊、生活一段時間後，最掛念的仍然是代表着香港飲食文化的茶餐廳。
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