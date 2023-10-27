香港茶餐廳｜中式手法煮出平民西餐　走過越半世紀的港式Fusion菜

香港茶餐廳｜港式西餐「豉油西餐」 中西合璧的香港飲食文化

一間小小餐館，既可以吃到中式的廈門炒米、福建炒飯，亦有機會品嚐到東南亞的星州炒米、泰式金邊粉、肉骨茶，甚至是西式炒飯、瑞士雞翼等加入了香港飲食文化的「西式」美食，最重要的是，可以吃到代表香港飲食文化的「菠蘿油」、「碟頭飯」，以及喝一杯濃滑的「絲襪奶茶」或「鴛鴦」。這間小小的餐館，就是在香港隨處可見、總有一間在左近的「茶記」茶餐廳。 茶餐廳起源自冰室 代表香港飲食文化延續 茶餐廳是香港飲食文化不可或缺的一部分，大家或者都聽說過，茶餐廳的前身是上世紀流行的冰室。50年代，香港流行冰室，主要提供冷飲、冰淇淋和沙冰等冰凍食品，當時冰室持有的「小吃牌照」只能售賣三文治、飲品等小吃。當時香港只有西餐廳提供西式食物，但價格昂貴，非平民百姓所能負擔。