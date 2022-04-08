155cm人妻佗56cm巨嬰 尾椎骨折痛足兩年

美國一名體形嬌小的女子，嫁給長得高大的丈夫後懷孕，想不到BB遺傳了丈夫手長腳長的身形，出世時已身長56公分，令她在分娩時尾椎骨骨折，痛足兩年。

來自洛杉磯的21歲人妻Sharmin Brunell，身高約155公分，丈夫Graham Brunell則高192公分。她經常在TikTok分享自己的人妻生活，日前她公開了兩年前分娩兒子Amaré的慘況，吸引逾580萬人次觀看。

兩夫婦身高相差近40公分，Sharmin站在丈夫身邊顯得特別的骰可愛，但沒想到兒子一出世就有56公分身長，相等於她身高的三分之一，在全球BB身高榜更名列第99位，即是在每100人中，高過99人，現在僅兩歲的Amaré仍然高人一等，穿5歲小孩的衣服。

美國分娩教育家學院(FACCE)發言人Deena Blumenfeld表示，在分娩過程前後感覺尾椎骨疼痛並不少見，但骨折卻很罕見：「如果以前骨折過，或者是懷巨B，就更有可能發生這種情況。」Sharmin則認為，她當時仰臥分娩也是導致尾椎骨出現問題之一：「大多數醫生都會要求你以這種姿勢分娩，因為這對他們來說是最方便的。」而Deena亦同意有尾椎骨骨折風險的產婦，在用力時不應該仰臥。她建議應採取直立前傾的姿勢，如站立、弓箭步或蹲下。

