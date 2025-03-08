奈良旅遊｜開箱洞川溫泉旅館！懷舊昭和溫泉街/鐘乳洞探險/復古觀光列車體驗

提到奈良，不只有大佛與鹿，如果想深度探索這個古都，不妨前往奈良南部，海拔約820公尺的高地山村中的隱世「洞川溫泉」，由於這裡氣候清爽，不少日本人都會來到此處避暑，亦被稱為「關西的輕井澤」。除了自然山岳及溪谷美景吸引遊客外，這裡的溫泉街更散發著懷舊昭和氛圍，當日到達時天空正下著雪，白雪覆蓋的街上木造建築，非常打卡！

洞川溫泉旅館 光綠園西清 當日記者使用近鐵電車周遊券，從大阪出發至近鐵下市口站，於出口對面轉乘巴士即可抵達洞川溫泉。是次入住洞川溫泉街內的光綠園西清日式旅館，提供一泊兩食，共有8間和式客房，分為大小不同房型，窗外可眺望街景或旅館庭園，房價最低約2,000港元一晚。旅館以日式庭園與數寄屋建築風格為主，空間寬敞雅緻，充滿傳統風情。客房內設有陽台，儘管當晚氣溫偏低，但暖風機、羽絨被、暖水袋及日式被爐讓室內溫暖舒適。特別推薦這裡的露天溫泉，洞川溫泉曾獲選為名水百選的「洞川湧水群」(ごろごろ水)，旅客可邊泡源自山上的無色透明純淨泉水，邊欣賞雪景，盡情放鬆享受。晚餐則選用當地時令食材，呈現獨特的在地美味。 光綠園西清日式旅館 地址：奈良縣吉野郡天川村洞川257 住宿預約：請按此

打卡必影昭和風街道 洞川溫泉街 旅館外的溫泉街充滿懷舊氛圍，古樸的街道彷彿定格在昭和時代，隨手一拍都是打卡美照！這裡聚集各式土產店與餐廳，推薦一試以洞川湧水群提取的礦泉水或梳打，感受純淨水質的獨特口感。此外，千萬別錯過用當地名水製作的豆腐，滑嫩細緻的風味令人難忘。

萬年洞穴探險 面不動鐘乳洞 洞川溫泉周邊擁有豐富的自然與文化景點，除了參拜供奉八大龍王尊的龍泉寺，以及掌管財運與藝術的天河大辨財天社外，這裡還有一處獨特的面不動鐘乳洞。旅客可搭乘獨特樹幹造型的「Dorokko」單軌列車上山，俯瞰洞川溫泉街全景，再步行十餘層階梯即可抵達鐘乳洞入口。洞內長達280公尺，遊覽時間約15分鐘，欣賞數萬年侵蝕、風化與堆積形成的壯麗地下宮殿，各式鐘乳石令人驚嘆。洞內夏季涼爽，冬季溫暖，要注意地面濕滑，建議穿著防滑鞋與輕便服裝前往。 面不洞鐘乳洞 地址：奈良縣吉野郡天川村洞川673-89 營業時間：夏季9:00-18:00/冬季9:00-17:00

復古觀光列車體驗 青之交響曲 回程時可從洞川溫泉搭乘巴士返回近鐵下市口站，再以周遊券額外支付730日圓，乘坐復古觀光列車「青之交響曲」(Blue Symphony)直達大阪。這列每日兩班往返大阪阿部野橋站與吉野站的深藍色列車，不僅外觀優雅古典，內部設計也極具質感，2+1排的寬敞豪華座椅、面對面的沙龍座席，以及昭和風格的洋式裝潢，從座椅、地毯到窗簾都散發紳士般的成熟魅力。特別推薦必到中間車廂的休息室，以飯店酒吧為靈感打造的典雅空間，讓旅客能一邊品嚐咖啡或葡萄酒，一邊欣賞沿途風景，享受寫意的旅程。