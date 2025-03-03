奧斯卡2025｜第97屆奧斯卡金像獎 97th Academy Awards各個獎項今日揭盅，除了得獎名單外，明星們的紅地毯造型也是每年令人期待的環節，今次為大家盤點多個奧斯卡紅地毯造型，包括首度現身的奧斯卡Lisa、Ariana Grande、狄美摩亞及Emma stone等。
奧斯卡紅地毯2025｜Lisa
Lisa 作為首位在奧斯卡頒獎禮表演的K-pop藝人，今次以MARKGONG西裝造型帥氣登場，整套西裝禮服更延伸成長裙，配襯bvlgari珠寶，帶來前衛帥氣氣息。
奧斯卡紅地毯2025｜Ariana Grande
《魔法壞女巫》的主角Ariana Grande，穿上Schiaparelli的最新系列，腰間的波浪型設計為禮服添上兩點，上身的綢緞質地與紗質裙擺，形成有趣又夢幻的對比。
奧斯卡紅地毯2025｜Cynthia Erivo
《魔法壞女巫》的女主角Cynthia Erivo，穿上Louis Vuitton訂製禮服現身，大膽的蝴蝶結剪裁，充滿暗黑色彩，霸氣全開。
奧斯卡紅地毯2025｜楊紫瓊
楊紫瓊以一襲Balenciaga訂製的寶藍色禮服登場，單是色調加非常吸睛！平口剪裁的禮服加上長身裙擺，盡展女星氣場。
奧斯卡紅地毯2025｜狄美摩亞
狄美摩亞（Demi Moore）今年身穿訂製銀色訂製禮服，由頭到腳都鑲滿水晶。禮服的貼身剪裁、腰部垂墜設計與曳地裙擺，凸顯其美好身段。
奧斯卡紅地毯2025｜Gal Gadot
Gal Gadot以一襲紅色平口禮服現身，腰間的布料抓皺，令禮服看上去更有份量，俐落的中分髮型，加上如羽毛般的金色項鍊，是非常簡潔但又穩陣的選擇。
奧斯卡紅地毯2025｜Emma stone
艾瑪史東穿上Louis Vuitton的訂製禮服，簡約修身的V領設計順著曲線而下，整套禮服由一顆顆圓形亮片打造，在鎂燈光下特別耀眼。
奧斯卡紅地毯2025｜Scarlett Johansson
Scarlett Johansson(施嘉莉祖安遜)穿上Mugler設計的深藍色絲絨禮服亮相，胸前大U領製造出皺摺，搭配同色系長手套，展現高貴女王氣場。