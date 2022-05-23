女團口罩｜MaskOn首推COLLAR口罩 時代廣場店明日率先發售

MaskOn._ X COLLAR全新口罩展現「活得像亮點、要你看見、要hold your breath」的精神，外盒加入可反摺的領口設計，搶眼之餘，更立體地詮譯「COLLAR」團名，盒上的COLLAR標誌更由8位成員的名字組成，突顯各具個性但又八位一體的心思。兩款COLLAR口罩包括橄欖綠(Pastel Olive)及晨霧藍 (Mist Blue)，百搭易襯，口罩備有兩個尺寸，無論是「前妻」或男士們都照顧得到。勢必成為COLLAR成員出行的隨團裝備。口罩將率先於5月24日11時起於時代廣場MaskOn Ga//ery及網店發售，並於5月25日起於全線分店有售。