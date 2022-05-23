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2022-05-23 17:10:00

女團口罩｜MaskOn首推COLLAR口罩 時代廣場店明日率先發售

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女團口罩｜MaskOn首推COLLAR口罩 時代廣場店明日率先發售

女團口罩｜MaskOn首推COLLAR口罩 時代廣場店明日率先發售

時尚口罩品牌MaskOn不單推出MIRROR口罩，今日亦宣布為女團COLLAR推出全港首款女團專屬口罩，並將於明天(524)率先在時代廣場MaskOn Ga//ery限量發售，口罩從包裝以至口罩配色都巧妙呼應COLLAR精神，一眾COLLAR粉絲不要錯過。

口罩外盒加入可反摺的領口設計。

口罩外盒加入可反摺的領口設計。

MaskOn._ X COLLAR全新口罩展現「活得像亮點、要你看見、要hold your breath」的精神，外盒加入可反摺的領口設計，搶眼之餘，更立體地詮譯「COLLAR」團名，盒上的COLLAR標誌更由8位成員的名字組成，突顯各具個性但又八位一體的心思。兩款COLLAR口罩包括橄欖綠(Pastel Olive)及晨霧藍 (Mist Blue)，百搭易襯，口罩備有兩個尺寸，無論是「前妻」或男士們都照顧得到。勢必成為COLLAR成員出行的隨團裝備。口罩將率先於52411時起於時代廣場MaskOn Ga//ery及網店發售，並於525日起於全線分店有售。

MaskOn為COLLAR推出全港首款女團專屬口罩。 盒上的COLLAR標誌由8位成員的名字組成。 MaskOn._ x COLLAR限定口罩 $160/30片 晨霧藍 (Mist Blue) 橄欖綠(Pastel Olive)

MaskOn._ x COLLAR限定口罩規格及資料

級別：符合ASTM F2100-19 Level 3EN14683 Type IIR標準

BFEPFEVFE  ≥ 99%

尺寸：   

L（大人）:  172mm x 93mm (+/-5mm)

M（女士）:  157mm x 93mm (+/-5mm) 

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