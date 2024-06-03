女生保養｜零成本整容？培養5個改善五官習慣 告別「容貌焦慮」

近年越來越多人提及「容貌焦慮」，對五官的要求亦越來越嚴謹，若果想以零成本的方式達到「整容」效果，以下就教大家培養5個改善五官的習慣，從日常習慣開始改變吧！

改善五官方法｜戒掉壞習慣 五官的形態不但會因應基因而改變外，生活中的一些小習慣亦會令五官變「醜」，例如習慣用單邊咀嚼食物會出現大小臉、側身睡覺或單手托頭會加重法令紋等，這些涉及到面部五官的壞習慣建議盡快戒掉，以防五官因壞習慣而持續改變。

改善五官方法｜多嘟嘴 法令紋的出現與面部表情的多少有關，同時亦有經常笑比面無表情容易產生法令紋的說法，因此法令紋會隨着年紀而變得嚴重，建議可以選擇維持嘟嘴的動作左右兩邊移動，以每30秒一次的形式進行3分鐘，從而改善面部血液循環及幫助舒緩法令過深的問題。

改善五官方法｜捏鼻樑 不少人都會因鼻樑的高低而煩惱，除了靠醫學美容的技術外，日常其實可以通過利用手指公和食指捏着鼻樑兩側來改善鼻頭過大或鼻樑太低的問題，不過需要持之以恆才可以看到效果，同時應盡量避免撩鼻孔或擴大鼻孔。

改善五官方法｜抬頭 年齡、習慣、面形等原因都會讓面部輪廓出現下垂、雙下巴等令人擔憂的狀況，甚至有人會因此而感到「容貌焦慮」。若想精緻面部輪廓，建議可以每日抽時間抬頭仰望天花板，以一次20秒重複動作約5分鐘循環進行，約一、兩個月便能看到成果。