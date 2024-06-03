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生活
2024-06-03 10:30:00

女生保養｜零成本整容？培養5個改善五官習慣 告別「容貌焦慮」

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女生保養｜零成本整容？培養5個改善五官習慣 告別「容貌焦慮」

女生保養｜零成本整容？培養5個改善五官習慣 告別「容貌焦慮」

近年越來越多人提及「容貌焦慮」，對五官的要求亦越來越嚴謹，若果想以零成本的方式達到「整容」效果，以下就教大家培養5個改善五官的習慣，從日常習慣開始改變吧！

改善五官方法｜戒掉壞習慣

五官的形態不但會因應基因而改變外，生活中的一些小習慣亦會令五官變「醜」，例如習慣用單邊咀嚼食物會出現大小臉、側身睡覺或單手托頭會加重法令紋等，這些涉及到面部五官的壞習慣建議盡快戒掉，以防五官因壞習慣而持續改變。

壞習慣有機會讓五官變得不再精緻。 側睡容易增加法令紋。 單手托面亦有機會增加法令紋，建議改掉壞習慣。

改善五官方法｜多嘟嘴

法令紋的出現與面部表情的多少有關，同時亦有經常笑比面無表情容易產生法令紋的說法，因此法令紋會隨着年紀而變得嚴重，建議可以選擇維持嘟嘴的動作左右兩邊移動，以每30秒一次的形式進行3分鐘，從而改善面部血液循環及幫助舒緩法令過深的問題。

年齡增長亦會令五官出現改變，法令紋亦會越變越深。 嘟嘴的表情有助改善面部的血液循環。 維持嘟嘴的動作左右兩邊移動，以每30秒一次為單位進行3分鐘即可。

改善五官方法｜捏鼻樑

不少人都會因鼻樑的高低而煩惱，除了靠醫學美容的技術外，日常其實可以通過利用手指公和食指捏着鼻樑兩側來改善鼻頭過大或鼻樑太低的問題，不過需要持之以恆才可以看到效果，同時應盡量避免撩鼻孔或擴大鼻孔。

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鼻子的形狀亦是會引起不少人感到「容貌焦慮」的原因。 盡量少做皺鼻子、挖鼻孔等動作。 經常捏鼻樑對鼻子的塑形有一定的幫助。

改善五官方法｜抬頭

年齡、習慣、面形等原因都會讓面部輪廓出現下垂、雙下巴等令人擔憂的狀況，甚至有人會因此而感到「容貌焦慮」。若想精緻面部輪廓，建議可以每日抽時間抬頭仰望天花板，以一次20秒重複動作約5分鐘循環進行，約一、兩個月便能看到成果。

雙下巴屬於不少人都會感到困擾的問題。 抬頭的動作有助改善雙下巴的情況，有需要的話還可以配合機器輔助。 日常亦應該盡量少低頭。

改善五官方法｜多浸腳/足浴

觀察整個臉部的時候，除了五官外，皮膚亦會影響整個狀態，特別是如果皮膚失去光澤及彈性，看起來便會有衰老的狀況，從而讓五官出現下垂的感覺，因此特別建議多進行浸腳或足浴來促進身體的血液循環，從而排出身體毒素及改善皮膚彈性，讓整個人看起來更有精神。

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足浴或浸腳的習慣有助改善血液循環，幫助排出毒素讓皮膚回復彈性。 不少人會因為睡眠不足而導致毒素在體內積聚，從而影響皮膚及五官狀態。 身體的血液循環正常才可以讓皮膚回復彈性。
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