女生手機必裝app推介 培養習慣及理財 4個練成自律女生實用程式

平日用電話多過用電腦，但手機儲存容量有限，選擇合適的應用程式下載，才能把智能電話的功能發揮到最大。很多人下載應用程式，都是為了方便網購。原來市面上有很多應用程式，可以幫助訓練自律，培養良好的生活習慣，成為更好的自己。以下介紹的app都能免費使用，部分可以選擇付費取得更多功能。

1. 健康 先不用急著下載，其實蘋果手機內置的應用程式也很實用。在「健康」應用程式中，我們可以了解到一天的運動量、步數、睡眠質素等等，連女生最需要的經期追蹤功能也有，不用再額外下載其他應用程式。除了記錄來經日子，亦可記下月經量和來經時的身體狀態，例如下背疼痛、便秘。而且應用程式會根據過往記錄，馬上推算下次月經時間，非常準確和方便。

2. DayStamp - Habit Tracker 養成一個習慣只需要21日，但要堅持下去亦不容易。Day Stamp是一個記錄習慣的應用程式，介面簡單易用。可同時輸入多項習慣，設定不同顏色作區別。當完成了一項活動後，可輕按日子作簡單記錄。如果想打卡記下進度也沒問題，日曆下方設有筆記及相片位置。用家可以同時觀察多項習慣的進展，也可以單獨查看指定的習慣，了解走勢及數據，以便作出調整。

3. Money+記帳 理財第一步先要了解開支。但使用傳統的記帳本又不方便，欠缺了即時記下的便利性。使用手機App則可大大減低這問題，當完成購物後便隨即打開app記帳，十分方便。Money＋設計人性化，介面也簡單可愛，有多個圖標選擇。除了一般記帳功能，更會把資訊生成圖表分析每月支出分類及收支趨勢。app內已設有計算機，更加方便用家記帳。