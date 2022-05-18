女生護膚｜夏天曬後易出斑？！盤點6款美白淡斑美顏水果 內部調理黑色素

踏入夏天，除了炎熱的天氣外，猛烈的太陽亦對不少人造成煩惱，不但需要擔心曬傷，還有色斑、膚色不均等問題，即使用護膚品補救也需要一定的時間。以下就為大家盤點6款美白淡斑的美顏水果，讓大家在外部改善皮膚狀態的同時，可從內部調理黑色素，解決皮膚的煩惱。

美顏水果｜藍莓 藍莓中含有多種抗氧化的元素，例如花青素、白藜蘆醇、鞣花酸等酚類抗氧化物，有效中和自由基對DNA的破壞，從而維護及穩定膠原蛋白，防止皮膚老化，讓皮膚可以保持年輕的光彩。 同時，藍莓中亦含有維生素C，有效抑制黑色素沉積、淡化色斑及促進膠原蛋白合成，從而達致淡斑去黃的效果。而除了藍莓外，蔓越莓、黑莓、覆盆莓等其他莓類亦有相似的效果，因此不妨與其他莓類製成雜莓汁飲用吧！

美顏水果｜西柚 不少人都知道檸檬中含有豐富的維他命C，有效達致美白作用，但作為水果食用未免太酸及難以入口，因此更推薦食用同樣含有豐富維他命C的西柚。除了可憑維他命C有效淡化皮膚中的黑色素，從而淡化色斑及去黃外，西柚中含有的維他命E同樣屬一種天然的抗氧化劑，更有控油及收縮毛孔的作用，美顏效果特別顯著。而食用方法不但可直接食用，還可泡水和榨汁飲用，作為日常飲品屬不錯的選擇。

美顏水果｜奇異果 若果想美顏的同時改善腸胃狀況，可以嘗試含有豐富膳食纖維的奇異果，不但可促進身體代謝，幫助腸臟消化，還可藉此從身體內部改變皮膚狀態。而奇異果更含有豐富的維他命C和維他命E，有助對抗暗沉肌膚和抗氧化，長期服用更有美白效果，更可促進膠原蛋白合成，從多方面養顏護膚。

美顏水果｜石榴 如果平日有使用美白護膚品的話，可能會發現不少護膚品都含有石榴成份，而實際上石榴就擁有過百種的營養元素，當中含有豐富的抗氧化物質，例如石榴多酚、花青素、鞣花酸等，而其抗氧化功效更是綠茶的4倍，因此可更有效地中和自由基對DNA的破壞，從而減少因其侵害而造成的暗啞、膚色不均等問題，令皮膚回復白淨嫩滑的狀態。

美顏水果｜車厘子 大部分具有美白效能的水果都含有豐富的維他命C，而車厘子亦不例外，含有的維他命C能夠有效抵抗黑色素的形成，而且還可促進膠原蛋白增生，令皮膚更有彈性。而除了維他命C外，車厘子中亦含有能幫助延緩老化的維他命A，含量更是比蘋果高出4倍，不但可以幫助提亮膚色，還可防止皺紋生長，讓皮膚逐漸變得白裡透紅！