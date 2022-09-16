女生護膚｜抗衰老拉提護膚品推介 讓皮膚緊緻又有彈性

肌膚緊緻度降低是引發多種初老現象的首要因素，不單令毛孔開始粗大，更會出現細紋和鬆弛等問題，唔想每次po相前都要執相，今次就為大家介紹多款緊緻神器，讓大家重拾飽滿豐盈有彈性。

緊緻拉提護膚品推介 1 ｜ La Prairie 魚子極緻凝肌精露 $6,790/20ml 面部肌膚由橫向筋膜及垂直韌帶支撐，後者對對肌膚結構穩定性及將肌膚固定於肌底都非常重要，但隨年齡增長，韌帶變弱，加上受地心引力影響，令肌膚下垂並加速皺紋形成。精露特別針對垂直韌帶，令其結構能變得更緊密，重塑緊緻膚質及立體輪廓。

La Prairie 魚子極緻凝肌精露 $6,790/20ml

緊緻拉提護膚品推介 2 ｜ Sisley 至臻活膚肌底液 $1,850/140ml 當身體晚間進入休息狀態，肌膚就展開修復程序。這款晚間肌底液先深層滋潤，為肌膚打好基礎；之後激活及調節肌膚，促進肌膚再生機制。最後重喚真皮層及表皮層之間的細胞溝通，推動修復過程及抗衰老功效，啟動肌膚組織再生。

Sisley 至臻活膚肌底液 ​​​​​​​$1,850/140ml

緊緻拉提護膚品推介 3 ｜ 嬌蘭 升級版再生修護雙效精華 $1,800/50ml 結合再生更新及修護配方，全新再生新肌配方富含煥膚果酸AHA及PHA，漸進式輕柔煥膚效果，令肌理明顯細緻；修護配方可加快肌膚的天然修復機制，強化其緊緻效果。混合後互相補足，達致優越的抗衰老功效。

嬌蘭 升級版再生修護雙效精華 $1,800/50ml

緊緻拉提護膚品推介 4 ｜ SK-II SKINPOWER 能量精華霜 $920/50g 、 $1,350/80g 豐盈且柔潤絨光般的質地，比輕盈版質地更滋潤，蘊含經典成分PITERA以及Multi-Firm多維緊緻科技，令肌膚變得澎潤緊緻，柔嫩有彈性，實現多角度緊緻。同時有效撫平乾紋，改善毛孔粗大、細紋等初老現象。

SK-II SKINPOWER 能量精華霜 $920/50g、$1,350/80g