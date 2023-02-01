女生護膚｜節後急救面膜推介 舒緩鎮靜/去角質/提升光澤

聖誕節及農曆新年的聚會剛剛結束，下個月又到情人節了，想在兩星期回復好膚質，不妨靠面膜幫幫手，去除角質之餘，更可舒緩鎮靜疲倦的肌膚(與身心)，以最佳狀態度過浪漫難忘的節日。

節後急救面膜推介｜ Pretti5 煥光水潤睡眠修護面膜 $720/100g 睡眠面膜具備薰衣草、雪耳、黃檗樹皮和蘆薈等萃取，以及輔酶Q10、透明質酸和維生素E等原料，有效舒緩鎮定疲倦肌膚，並充分補充肌膚水分，促進細胞新陳代謝，修復皮膚油脂平衡。(Sephora有售)

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節後急救面膜推介｜ Drunk Elephant 彈滑亮肌面膜 $535/50ml 這款免洗面膜有效提亮，將高效的10%杜鵑花酸及1%水楊酸深入滲透肌膚，前者可撫滑肌膚，後者則負責去角質，用後可減輕膚色不均、色班及泛紅問題，同時有效保濕，強化和支持健康的肌膚屏障，令肌膚更透亮彈滑。(Sephora有售)

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