女生護膚｜長期戴口罩=狂生暗瘡？！6招告別口罩瘡 皮膚回到疫情前！

疫情至今已經超過兩年，不少人都在這兩年間因為長期戴口罩而導致暗瘡問題頻生，嚴重的皮膚狀況令人特別困擾。以下就教大家6招告別口罩瘡，只要在日常生活中進行改變，皮膚便可以回到疫情前！

告別口罩瘡｜使用即棄式口罩 不少人會為了環保而使用可清洗的口罩，但是面部或海綿口罩都較容易留下細菌，再戴回臉上的時候會令細菌滋生，造成口罩瘡問題，所以建議改用較為乾淨衛生的即棄式口罩。如果真的沒辦法捨棄可清洗的口罩，則建議在口罩和面部放上紙巾或濾片，隔開口罩和面部的接觸。

告別口罩瘡｜用膳後更換口罩 不少人都有一整天都只使用一個口罩的習慣，長時間佩戴口罩會令面部和口罩之間的環境變得潮濕悶熱，從而令皮膚阻塞，引起口罩瘡問題。但當除下口罩再戴上的時候，本身已經會令細菌加劇，潮濕悶熱的環境亦會變得更嚴重，因而令口罩瘡越長越多。而用膳後便是更換口罩的最佳時機，定時更換不但可以防止口罩內的潮濕問題加劇，更可阻止額外的細菌滋生，令皮膚可以保持再較乾爽的狀態，讓暗瘡問題得到解決。

告別口罩瘡｜盡量不要佩戴悶熱度高口罩 一般而言，使用具有醫療用途的三層口罩已經足夠阻隔病毒傳播，所以如非出入人多擠迫的地方或在高危地區工作，使用一般的醫用口罩便足夠，不需要佩戴悶熱度高的口罩，例如N95、KF99等。而選擇口罩的時候，也可以參照標籤，選擇透氣度較高的口罩，讓皮膚即使帶着口罩亦可透氣。

告別口罩瘡｜不要使用滋潤度過高護膚品 秋冬季的時候由於皮膚乾燥，不少人都會使用滋潤度高的護膚品，以令皮膚長期處於水潤狀態，但由於戴口罩的時候皮膚水份蒸發的速度較慢，因此滋潤度過高的護膚品會對皮膚造成負擔，在悶熱的環境下長出口罩瘡。而春夏季的時候則因天氣較為潮濕，口罩下的環境亦變得更加潮濕悶熱，再使用滋潤度過高的護膚品會令皮膚惡化，所以建議使用較輕盈的保濕產品即可。

告別口罩瘡｜不要化濃妝 長時間戴口罩的話，便建議不要化濃妝，以避免皮膚因化妝品而封閉，在無法透氣的情況下長出口罩瘡。不少彩妝產品的封閉性都比較強，因此皮膚在化妝後看起來雖然較好，但卻會令之後的皮膚狀況惡化，若真的需要化妝，便建議只化淡妝或眼妝。同時建議可以在更換口罩前，先用面油紙吸走面上多餘油脂，讓皮膚處於乾爽的狀態。