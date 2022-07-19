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2022-07-19 11:00:00

女生護髮｜拯救毛躁髮絲 滋養髮絲產品推介

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女生護髮｜拯救毛躁髮絲 滋養髮絲產品推介

女生護髮｜拯救毛躁髮絲 滋養髮絲產品推介

頭髮出現毛躁的原因有很多：天氣潮濕、過度梳頭，以及年紀漸長令黑色素細胞及水分減少，但最主要的成因是髮絲太乾燥，令髮絲散開，試圖在空氣中尋找額外水分。想擺脫毛躁，首要是滋養乾枯髮絲，為營養重新注入到頭髮的角質層中，今次介紹幾款護髮旌品，修護受損乾燥髮絲，重拾亮麗髮質。

Aveda抗毛躁洗髮水 

升級版柔滑系列針對毛躁和潮濕天氣，打造持久順滑貼服的髮型。採用植物複合物及植物性柔滑因子，即使是毛躁捲曲的頭髮也能立即得到改善。無矽的柔滑洗髮水可溫和潔淨、提供滋潤和增添光澤，同時對抗毛躁。

Aveda完美柔滑護髮噴霧 

無矽純素配方，令易於捲曲的頭髮得到柔滑效果，將每條髮絲包裹於隱形屏障中，即使在極端潮濕的環境下，也能提供長效抗毛躁保護。適合所有頭髮類型，包括直髮及不同程度的曲髮使用。

Aveda抗毛躁洗髮水 $320/200ml Aveda完美柔滑護髮噴霧 $360/200ml

Leonor Greyl 植物均衡洗髮露 

蘊含95%天然配方，具紓緩功效的椴樹、有效對抗皮脂過剩的酵母及鼠尾草，能溫和淨化頭皮上的油脂及汗水，令秀髮重拾柔軟、輕盈。同時蘊含植物蛋白及多種維他命，有助修護受損髮絲。

Leonor Greyl 保濕護髮噴霧 

針對乾性及缺乏生氣的秀髮或頭皮，蘊含保護保濕成分槐花及辣木，豐富氨基酸，為頭皮及髮絲補充水份，加上褐色海藻的豐富維他命BCE的微量元素強化髮絲，讓飛散髮絲順滑貼服，質感清爽輕盈。

Leonor Greyl 植物均衡洗髮露 $360/200ml Leonor Greyl 保濕護髮噴霧 $260/150ml
Davines 東方美人瞬間閃亮精華 $540/300ml

Davines 東方美人瞬間閃亮精華 $540/300ml

Davines 東方美人瞬間閃亮精華 

透明液體質地配方，能直接與頭髮纖維接觸，滋潤頭髮，賦予光澤柔順和明亮效果。同時改善髮質，使頭髮回復非凡健康柔軟，更易於梳理、吹髮和造型。

RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液

新升級的韓蔘滋養防脫髮系列，蘊含珍貴韓方成份，包括全枝韓蔘、白蔘及黃芩等，不單有效解決掉髮現象，更可保濕滋潤乾旱頭皮及髮絲，同時改善毛躁、加強髮絲彈性及增添光澤。

呂RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液 $99.9

呂RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液 $99.9

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