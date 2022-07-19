女生護髮｜拯救毛躁髮絲 滋養髮絲產品推介

頭髮出現毛躁的原因有很多：天氣潮濕、過度梳頭，以及年紀漸長令黑色素細胞及水分減少，但最主要的成因是髮絲太乾燥，令髮絲散開，試圖在空氣中尋找額外水分。想擺脫毛躁，首要是滋養乾枯髮絲，為營養重新注入到頭髮的角質層中，今次介紹幾款護髮旌品，修護受損乾燥髮絲，重拾亮麗髮質。
Aveda抗毛躁洗髮水
升級版柔滑系列針對毛躁和潮濕天氣，打造持久順滑貼服的髮型。採用植物複合物及植物性柔滑因子，即使是毛躁捲曲的頭髮也能立即得到改善。無矽的柔滑洗髮水可溫和潔淨、提供滋潤和增添光澤，同時對抗毛躁。
Aveda完美柔滑護髮噴霧
無矽純素配方，令易於捲曲的頭髮得到柔滑效果，將每條髮絲包裹於隱形屏障中，即使在極端潮濕的環境下，也能提供長效抗毛躁保護。適合所有頭髮類型，包括直髮及不同程度的曲髮使用。
Leonor Greyl 植物均衡洗髮露
蘊含95%天然配方，具紓緩功效的椴樹、有效對抗皮脂過剩的酵母及鼠尾草，能溫和淨化頭皮上的油脂及汗水，令秀髮重拾柔軟、輕盈。同時蘊含植物蛋白及多種維他命，有助修護受損髮絲。
Leonor Greyl 保濕護髮噴霧
針對乾性及缺乏生氣的秀髮或頭皮，蘊含保護保濕成分槐花及辣木，豐富氨基酸，為頭皮及髮絲補充水份，加上褐色海藻的豐富維他命B、C及E的微量元素強化髮絲，讓飛散髮絲順滑貼服，質感清爽輕盈。