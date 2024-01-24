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2024-01-24 15:10:00

保暖方法｜食蕎麥麵點驅寒？暖包貼呢個位最暖 著襪入睡有乜問題？

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保暖方法｜食蕎麥麵點驅寒？暖包貼呢個位最暖 著襪入睡有乜問題？（am730製圖）

冷鋒襲港｜8個保暖禦寒方法 暖包貼邊度最暖？

香港近日冷鋒來襲，市區氣溫不時降至10度以下。如果你留在屋企或放工回到家中都依然覺得非常凍，必定想知道如何才可保暖。想知道食蕎麥麵點驅寒？暖包貼那個位置最暖？著襪入睡有乜問題？以下保暖方法8招或者可以幫到你，避免病倒！

使用暖包要注意 使用暖包要注意 使用暖包要注意 使用暖包要注意

禦寒保暖Tips：選對

不少人覺得冬天要吃多一點，身體才會暖，但其實重點是要選對食物，多進食熱量高的食物，例如飯和麵，又或者吃點辛辣食物。另外有日本醫生建議，冬天可多吃蕎麥麵，因為身體需要燃燒食物來轉化成能量，以提升體溫，而轉化能量時需要維他命和礦物質，蕎麥麵含有維他命和礦物質，能達到暖身效果。

多進食熱量高的食物，如飯。

多進食熱量高的食物，如飯。

禦寒保暖Tips：1+1+1」三文治穿法

過份臃腫和緊身的衣物，會妨礙血液循環和影響行動力，所以可以參考「1+1+1」的三文治穿法：第一層是最貼近皮膚的衣物，可以選擇薄薄的排汗的保暖內衣，質地以舒適、天然為主，長時間穿也不會引過敏痕癢；第二層以鎖住體溫為主，可穿上太厚重又能保暖的毛衣；最後就用風衣作為外層，例如羽絨外套。

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過份臃腫和緊身的衣物，會妨礙血液循環。

過份臃腫和緊身的衣物，會妨礙血液循環。

禦寒保暖Tips：不要著襪入睡

不少女生都有腳掌冰冷的問題，所以會穿襪子入睡，但原來這個方法會令雙腳更凍：因為當進入睡眠狀態時，身體為了調節體溫，會由腳掌排汗。如果襪子吸收汗水，反而會變得更凍，尤其是容易流汗的人，穿襪子不但無助保暖，反而變得更冷。有醫生建議，可以改穿襪套睡覺，因為襪套不會妨礙腳掌排汗，同時令腳踝、腳趾、小腿更溫暖，促進血液循環。

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襪套不會妨礙腳掌排汗。

襪套不會妨礙腳掌排汗。

禦寒保暖Tips：貼暖包的正確位置

暖包是不少怕凍女生的好朋友，不過都要貼中正確位置，才能保暖。最佳位置是腰部兩側，因為附近有血液量多的內臟器官，能刺激內臟加速血液循環，手腳就會慢慢開始變暖。另外，暖包亦可貼在頸以下、肩胛骨和肚臍下方，能令身體變暖，也可以舒緩頸肩及經痛。

 

暖包要貼中正確位置，才能保暖。

暖包要貼中正確位置，才能保暖。

禦寒保暖Tips：三文治式蓋被法

天氣凍成咁，不少人都會選擇蓋兩張被或毛氈，但都要識分次序：日本有專家指，羽絨被的作用是像動物般，用一層羽毛阻隔身體，防止熱量流失，所以羽絨被應該直接蓋在身上，而不是蓋在最上層。另一張毛氈可以墊在身體下面，減少背部熱能散失。

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小巧的暖風機適合香港細單位。

小巧的暖風機適合香港細單位。

禦寒保暖Tips：暖爐及暖風機

市面上有對流式暖爐、充油式暖爐及暖風機等，不少人以為機身體積愈大功效愈大，其實暖爐發熱能力與體積無絕對關係，最重要是看Watt數，1立方呎的空間就需要1 Watt熱力，大家可以根據空間面積大小選擇。

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禦寒保暖Tips：運動

在家瑟縮一角，會減漫肌肉能量，血液循環也少了，不如做下運動，因為運動能產生熱能，更可以訓練肌肉。

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禦寒保暖Tips：喝酒不能禦寒

喝酒後的確會有短暫的發熱感覺，因為酒精能刺激血管擴張，加速血液循環，使身體增加溫暖感。但皮膚表面血管擴張會使體溫上升後快速下降，加速體熱喪失，尤其在寒冷的環境下會更加嚴重；體溫上升導致流汗增加、體內水份蒸發亦會使體溫散去，令人容易著涼或感冒，甚至失溫、猝死。

喝酒會加速體熱喪失。

喝酒會加速體熱喪失。

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