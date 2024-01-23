健康養生｜飲茶助暖身驅寒！5款秋冬養生茶食譜+功效

踏入秋冬季，身體亦會因為轉季而出現寒氣或濕氣，因而常有乾燥、手腳冰冷或易倦的情況出現。以下周圍大家整理了5款秋冬養生茶食譜及對應功效，秋冬季多喝有效暖身驅寒，讓身體慢慢遠離不適。
秋冬養生茶｜蘋果陳皮山楂茶
秋冬天氣轉涼，不少人都會有打邊爐、燒烤等習慣，這些大餐通常都會影響脾胃，從而出現消化不良的情況。而蘋果陳皮山楂茶就有促進消化及新陳代謝的作用，有效消除油膩飽滯的感覺，改善腸胃不適的狀況。沖泡時可以將切好的蘋果和其他食材加進煲裡以中小火煮滾，或是將蘋果直接切成薄片，然後加入以食材煮好的熱茶飲用。
食材：
蘋果 1個
茯苓6-8塊
山楂6片
紅棗6顆
陳皮 適量
秋冬養生茶｜雪梨海底椰茶
秋冬轉季容易有喉嚨乾燥、睡前久咳等與呼吸道相關的不適，而雪梨海底椰茶就具有清熱解毒、滋陰潤肺、止咳解燥、養神安眠等作用，有效消除因天氣乾燥而導致的不適，因此特別適合在秋冬飲用。製作時只需將雪梨切好後，與其他食材一起加進煲裡以中小火煮滾至雪梨變軟即可，不過其食材比較寒涼，所以不建議正值經期及孕期的女生飲用。
食材：
雪梨 半個
海底椰 20g
無花果乾 20g
枸杞 5顆
冰糖 適量
秋冬養生茶｜紅棗生薑茶
不少人在秋冬季容易有手腳冰冷的情況出現，這時候特別適合飲用可以幫助驅寒暖身、行氣活血的紅棗生薑茶。紅棗和薑都具有促進血液循環的作用，所以在秋冬季飲用可以幫助全身血氣運行，改善手腳冰冷的狀況，同時有美容養顏的作用，令皮膚變得精神有光澤。不過紅棗生薑茶較為熱氣，所以不建議空腹飲用，一次亦只適宜飲用一杯，以避免上火燥熱。
食材：
紅棗 3-5顆
薑絲 2g
枸杞 3g
紅糖 1塊
秋冬養生茶｜桑葚玫瑰茶
桑葚中含花青素、白黎蘆醇等，具抗衰老、抗氧化的功效，而玫瑰則具有行氣活血的作用，日常多飲用有助活血化瘀，促進身體新陳代謝，因此以兩種食材一起泡茶有助行氣活血、疏肝理氣及美容養顏，特別適合在秋冬驅除寒氣時飲用。但由於這款茶飲具有補血活血的作用，建議身體較容易出現虛火或燥熱的人士盡量少喝，以防熱氣上火。
食材：
桑葚 10g
乾玫瑰 10朵
桂圓 10g
紅糖 1 塊
秋冬養生茶｜山藥茯苓薏米茶
即使到了秋冬季，身體仍會因飲食習慣仍有濕氣重、容易疲倦等問題，因此可以飲用具有祛溼健脾功效的山藥茯苓薏米茶，茯苓和薏米均屬溫和祛濕的食材，有效祛濕利尿、健脾和胃、寧心安神的功效，不但能夠舒緩濕氣帶來的不適感，還有治療小便不順、水腫等作用。
食材：
山藥 10g
薏米 10g
蓮子10g
茯苓10g