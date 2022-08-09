香港人目前仍要日日戴口罩，肌膚容易焗出汗水及油光，出現溶妝問題，在這個時候，不沾口罩又輕薄的底霜及粉底就變得非常重要。今次為大家介紹長效持久又透薄的底妝產品，令妝容即使在口罩下都保持自然輕盈。



Dior恆久貼肌柔霧粉餅 $650 (8色)

Dior

恆久貼肌柔霧粉餅 $650 (8色) 新一代粉餅輕盈不暈染，注入90%天然成分，貼服度高，令塗層粉末與肌膚自然融合，改善暗沉位置、柔霧細紋、皺紋和瑕疵，同時提亮肌膚，帶來持久舒適的啞緻妝效。即使在高溫、潮濕或空調環境中，妝效仍然持久。

CLARINS霧感無瑕粉餅 $350 (3色)

CLARINS

霧感無瑕粉餅 $350 (3色) 集控油與遮蓋瑕疵於一身，粉餅具中度遮瑕力，可減少油脂分泌，避免肌膚出油，同時提供長效保濕及滋潤肌膚，做到薄透妝感之餘能修飾瑕疵均勻膚色，令妝容持久清爽啞緻。專利的抗污染複合物更可強化肌膚，保護肌膚免受環境污染侵害。

DECORTÉ輕盈持久裸肌粉餅 SPF20．PA++ 粉芯$270 、粉盒$80 (5色)

DECORTÉ

輕盈持久裸肌粉餅 SPF20．PA++

粉芯$270 、粉盒$80 (5色) 觸感順滑輕盈，貼合肌膚，富透明感的薄紗遮蓋毛孔凹凸及膚色不均，帶來素肌般的空氣感光澤感，並具自然遮瑕力，淡淡的清新綠花香別具舒適感。

SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜 SPF50．PA+++ $240 / 25ml (4色)

SOFINA

Primavista持久控油防曬調色底霜

SPF50．PA+++ $240 / 25ml (4色) 底霜為肌膚築起保護膜，抵禦紫外線、油光及汗水，遮蓋毛孔並提亮修飾肌膚，掃走暗沉疲態，令口罩妝容啞緻清爽，持久不脫落。4種夢幻色調包括裸色、活力紫、柔和綠及亮肌藍，分別針對不均、枯黃、暗啞、泛紅等膚色及瑕疵，作出巧妙調較。

ARMANI beauty 絲光輕透氣墊修護粉底 粉底 $420、粉盒 $345

ARMANI beauty

絲光輕透氣墊修護粉底

粉底 $420、粉盒 $345 王牌氣墊粉底融合輕透質感和遮瑕功效，令妝容如素顏般輕盈透亮，加上三重修護成分，配方為肌膚注入水分，一整天清爽不黏膩。粉底最近更Plissé斜紋粉盒設計，靈感來自GIORGIO ARMANI的Chevron bag，以V字壓織花紋帶出鮮紅色的奪目質感。

HOURGLASS AMBIENT 柔光輕透粉底液 $500 (12色)

HOURGLASS

AMBIENT 柔光輕透粉底液

$500 (12色) 由標誌性的柔光系列得到啟發，長效持久的粉底液配方注入柔光效果的柔焦粒子，減少面部瑕疵，提供中度遮瑕力，令皮膚看起來更光滑及均勻，在任何光線下都能展現光彩。

Gucci Beauty Brume De Beauté 保濕噴霧 $550

Gucci

Beauty Brume De Beauté

保濕噴霧 $550 多用途的噴霧可於妝前或妝後，亦可在平日使用，為肌膚保濕，形成有助定妝的薄膜，維持清爽妝容。噴霧蘊含舒緩及保護肌膚的成分，形成抵禦污染的屏障，並提供舒緩及抗氧化功效，令肌膚回復清爽舒適。

DECORTÉ 細緻柔滑素顏底霜 SPF20．PA++ $205

DECORTÉ

細緻柔滑素顏底霜 SPF20．PA++ $205 水潤易推，質感輕柔，鎖住並守護肌膚水分，遮蓋毛孔及暗沉、膚色不均等，同時滋潤保濕，不會為肌膚帶來負擔，塗抹後肌膚柔嫩清爽。

GIVENCHY 稜鏡底霜及定妝噴霧 SPF45．PA++++