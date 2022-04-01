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2022-04-01 04:10:00
日報

口罩肌潔面推介

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現在每日都要戴口罩，肌膚長時間處於侷促環境，汗水夾雜油脂分泌及污染物，容易導致毛孔堵塞，長出粉刺、黑頭及暗瘡。因此回家後除了洗手之外，亦應該盡快潔面，洗走皮膚上的污垢和油脂，減少長出口罩暗瘡，更可以增加後續護膚品的吸收力。

Fresh限量版大豆卸妝潔面乳

Fresh限量版大豆卸妝潔面乳
$410/250ml

這款潔面乳是品牌的熱賣產品，可平衡肌膚pH值並補充肌膚水分，深層清潔毛孔，同時去除日常污垢和化妝品，甚至是睫毛液。限量版設計出自fresh員工手筆，代表希望與未來，實現美好事物。

KANEBO櫻花蜜桃香限量版酵素洗顏粉

KANEBO櫻花蜜桃香限量版酵素洗顏粉
$115/32粒

蘊含洗淨成分，有效去除毛孔黑頭、角栓、老廢角質，改善肌膚粗糙，同時吸附過剩油脂，改善暗沉問題，打造富透明感的細緻光滑素肌。淡粉色粉未代表櫻花花瓣，充滿春日氣息。

The Lab of Vegan Beauté加拿大冰河泥潔面乳

The Lab of Vegan Beauté加拿大冰河泥潔面乳  
$310/100ml

採用加拿大冰川的冰河泥，含有多種礦物質和微量元素，有助促進皮膚血液循環、營養肌膚，以及清除黑頭、暗瘡、黑色素沉積等，收細毛孔，給皮膚深層灌溉營養和水分，適合中性至油性肌膚。(From Art Piece)

Dior抗污染淨肌泡沫

Dior抗污染淨肌泡沫
$385/150g

乳霜質感配方有逾90%天然成分，適用於所有膚質、所有類型的彩妝，帶走損害肌膚的雜質，包括重金屬及空氣中的污染物殘留，同時保護肌膚屏障，維持肌膚的pH值及水潤度。

Hourglass EQUILIBRIUM平衡煥顏潔面乳

Hourglass EQUILIBRIUM平衡煥顏潔面乳
$440

採用高濃縮及酸鹼值平衡的配方，泡沫豐盈柔滑，徹底清除肌膚污垢、油脂及殘留物，同時有效保濕，修復肌膚的天然平衡，賦活肌膚屏障。

RMK 透亮礦物潔面霜

RMK 透亮礦物潔面霜
$260/120g

加入日本愛媛縣產的粉紅火山礦物泥，豐盈泡沫減輕與皮膚摩擦造成的負擔，無需用力摩擦即可深入去除毛孔污垢，徹底清潔老舊角質、毛孔污垢和黑頭。佛手柑與加入黑加侖子果香，營造清新舒爽的香氣。

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