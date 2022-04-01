現在每日都要戴口罩，肌膚長時間處於侷促環境，汗水夾雜油脂分泌及污染物，容易導致毛孔堵塞，長出粉刺、黑頭及暗瘡。因此回家後除了洗手之外，亦應該盡快潔面，洗走皮膚上的污垢和油脂，減少長出口罩暗瘡，更可以增加後續護膚品的吸收力。

Fresh限量版大豆卸妝潔面乳

$410/250ml 這款潔面乳是品牌的熱賣產品，可平衡肌膚pH值並補充肌膚水分，深層清潔毛孔，同時去除日常污垢和化妝品，甚至是睫毛液。限量版設計出自fresh員工手筆，代表希望與未來，實現美好事物。

KANEBO櫻花蜜桃香限量版酵素洗顏粉

$115/32粒 蘊含洗淨成分，有效去除毛孔黑頭、角栓、老廢角質，改善肌膚粗糙，同時吸附過剩油脂，改善暗沉問題，打造富透明感的細緻光滑素肌。淡粉色粉未代表櫻花花瓣，充滿春日氣息。

The Lab of Vegan Beauté加拿大冰河泥潔面乳

$310/100ml 採用加拿大冰川的冰河泥，含有多種礦物質和微量元素，有助促進皮膚血液循環、營養肌膚，以及清除黑頭、暗瘡、黑色素沉積等，收細毛孔，給皮膚深層灌溉營養和水分，適合中性至油性肌膚。(From Art Piece)

Dior抗污染淨肌泡沫

$385/150g 乳霜質感配方有逾90%天然成分，適用於所有膚質、所有類型的彩妝，帶走損害肌膚的雜質，包括重金屬及空氣中的污染物殘留，同時保護肌膚屏障，維持肌膚的pH值及水潤度。

Hourglass EQUILIBRIUM平衡煥顏潔面乳

$440 採用高濃縮及酸鹼值平衡的配方，泡沫豐盈柔滑，徹底清除肌膚污垢、油脂及殘留物，同時有效保濕，修復肌膚的天然平衡，賦活肌膚屏障。