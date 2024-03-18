回南天︱潮濕天氣？13招防止家居及衣物發霉

回南天︱13招對付潮濕回南天 防止家居及衣物發霉

最近天氣開始回暖出現回南天，濕度回升，如果住近海或靠山，牆身及地板有可能會出水，變得「濕立立」及有黑色一點點霉菌。晾衫更頭痛，晾足2日都未能乾透！以下教大家13個家居及衣物防潮、除濕及除臭的方法，用家居清潔劑或梳打粉等，再加上小秘技，就可以輕鬆解決家中潮濕問題！部分方法更可以同時殺菌。

回南天防潮方法 1 ：用酒精、漂白水或梳打粉加水抺牆 牆身在回南天時容易發霉，令牆身變黑。想解決發霉，可以用乾布先把牆身抺乾，再用酒精、1:50的稀釋漂白水或梳打粉加清水抺牆，不但可清除牆身霉菌，更可以殺死昆蟲。 必要時，可以在出現霉菌的地方，以風扇吹乾及抽濕機抽乾水份；浴室內玻璃膠邊位置，則可將稀釋漂白水沾濕毛巾、棉花於放發霉地方。 回南天防潮方法 2 ：燃點香薰蠟燭 點燃蠟燭有除潮及除霉的作用，有助阻止水氣凝結，更可降低空氣濕。如果燃點香薰蠟燭，更可辟走霉味。

回南天防潮方法 3 ：放舊報紙 報紙是天然又吸濕的好工具，只要放報紙在衣櫃入面，就可以防止昆蟲走近，過一星期左右再換另一卷就可以。另外，將舊報紙貼在窗上，更可防止霧水結聚。 回南天防潮方法 4 ：鹽水拖地 粗鹽有助吸乾水氣，如果再以30至40度的水拖地，會令地板更乾爽，更能有效殺菌，必要時更可以加入適量白醋，加強殺菌功效，在疫情期間，大家不妨一試。

回南天防潮方法 5 ：開抽濕機 抽濕機可以抽走屋內的濕氣，亦可幫手抽乾衣服。不過要留意放置位置、使用時間、清洗方法等，避免因短路引致火警。 回南天防潮方法 6 ：微波爐加熱 部分乾貨藥材可放在微波爐內輕微加熱，以烘乾水份，冷卻後再密封在塑料袋內，可減低發霉機會。

回南天防潮方法 7 ：防潮珠及茶包 零食內有細細包的防潮珠，雖然濕能力不算強，但就勝在夠平，而且容易得刊，可以放入衣櫃或鞋盒內。另外，茶包吸濕方面未必有顯著功效，但在吸味除臭方面表現亦不錯，可以用來除鞋臭味。

回南天防潮方法 ( 衣物篇 ) 1 ：梳打粉清潔洗衣機 梳打粉有吸濕功效，也是一種較天然的清潔方法。當梳打粉結塊後，不建議再用在食物之上，但仍可作清潔霉菌之用。如果發現衣物有霉味及黑點，可以在空的洗衣槽加入清水，再加入100至120克蘇打粉，讓洗衣機攪動3至5分鐘，再靜待30分鐘後把水放掉，然後以一般洗衣程序洗機1次。另外，將白醋加梳打粉混合後倒入排水口或馬桶，都可以防止霉菌滋生。

回南天防潮方法 ( 衣物篇 ) 2 ：白醋浸衫 用太多洗衣粉、洗衣液或柔順劑，不但不會洗掉衣服上的霉味，反而會令衣物濕氣更重，霉味更會一同增加，結果衣服聞起來比原本更臭。 弱酸性的白醋不單可以除臭，還能消毒及殺死黴菌。洗衫前，先把衣服浸泡在加入兩匙白醋清水中，讓醋吸附衣服上的異味，20分鐘後拿出，然後沖水，之後才放入洗衣機清洗，即可除臭。又或者將乾的數小片柑橘皮，放入小型密網袋內，丟進洗衣機和衣服一同清潔，衣服便會帶有天然的柑橘芳香。

回南天防潮方法 ( 衣物篇 ) 3 ：檸檬加鹽同樣見效 如果衣服上已有霉點，便可將檸檬切片，再沾上鹽，然後用檸檬直接在衣服上的霉點刷，清除霉點。

回南天防潮方法 ( 衣物篇 ) 4 ：用風筒去除濕氣霉味 把需要去除濕氣霉味的衣服放進塑膠袋內，然後把風筒的吹口放在塑膠袋內，並把塑膠袋口收緊，能快速去除衣服上的濕氣及霉味。

回南天防潮方法 ( 衣物篇 ) 5 ：毛巾以一長一短方式掛起 掛毛巾時，大家會慣性地把毛巾疊住掛起，但在回南天的日子，毛巾疊住會令水份更難排走，應該把毛巾前後一邊長一邊短掛起，這樣就可以更快乾。