踏入夏至，相信女生們都已經準備好小背心及短裙來迎接夏日，不少化妝品牌亦已推出夏季彩妝，無論是大膽裸色，還是暖調的古銅妝，都讓大家靈活配搭出亮麗的夏日妝容。

文：Abby

植村秀 大膽色系×精緻裸色

植村秀自1968年推出時尚彩妝「mode makeup」系列，發布逾126款創新彩妝創作。今年以「裸敢」為題，將精緻柔和的裸色系與大膽的煙熏色調結合，利用強烈與和諧對比色調，以及不同質感，塑造如高級訂製服的精緻妝容。

系列包括眼影、唇膏、唇釉及武士刀眉筆。眼影包括型格裸粉及高冷霧紫，前者利用閃亮及純淨裸粉色調，打造對比強烈的煙燻眼妝；後者則以裸棕色配以閃爍薰衣草色調，擺脫亞洲人使用紫色及粉色會顯黃浮腫的印象。受季節限定的高訂時裝啓發，特別在眼影盒飾上金屬標籤設計，充滿時尚感，袖珍設計更方便放於手袋。