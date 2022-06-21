踏入夏至，相信女生們都已經準備好小背心及短裙來迎接夏日，不少化妝品牌亦已推出夏季彩妝，無論是大膽裸色，還是暖調的古銅妝，都讓大家靈活配搭出亮麗的夏日妝容。
文：Abby
植村秀 大膽色系×精緻裸色
植村秀自1968年推出時尚彩妝「mode makeup」系列，發布逾126款創新彩妝創作。今年以「裸敢」為題，將精緻柔和的裸色系與大膽的煙熏色調結合，利用強烈與和諧對比色調，以及不同質感，塑造如高級訂製服的精緻妝容。
系列包括眼影、唇膏、唇釉及武士刀眉筆。眼影包括型格裸粉及高冷霧紫，前者利用閃亮及純淨裸粉色調，打造對比強烈的煙燻眼妝；後者則以裸棕色配以閃爍薰衣草色調，擺脫亞洲人使用紫色及粉色會顯黃浮腫的印象。受季節限定的高訂時裝啓發，特別在眼影盒飾上金屬標籤設計，充滿時尚感，袖珍設計更方便放於手袋。
NARS 經典色組成古銅系列
NARS今個夏季結合品牌大熱的Orgasm及Laguna色調，組成充滿夏日氣息的化妝品，塑造宛如被陽光親吻的暖調性感妝效。系列更加入護膚成分，帶來由肌膚而生的自然亮澤效果。系列包括修容胭脂盤、雙色胭脂盤、眼影、身體護膚油及修護唇膜。
其中雙色胭脂盤一盒就囊括啞緻藕粉色(Behave)以及帶有光澤的柔粉紅色(Deep Throat)，兩色都非常百搭，絕對值得入手。16色眼影有齊霧面、閃耀、閃爍質感，囊括大熱色調Laguna、Orgasm及Taj Mahal，更有一系列霧面中性色調、暖調的古銅色調，以及有著異域感的粉紅色調，而且只售$590，CP值破表。