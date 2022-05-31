踏入悶熱又潮濕的夏天，加上還要戴上口罩，
不單令膚質轉差，毛孔粗大及暗啞，
更會出現浮粉脫妝等問題，
因此一支透薄無負擔的粉底液極為重要。
今次為大家介紹5款不沾口罩又持久貼服的粉底液，
部分更加入護膚成分，化妝同時修護口罩肌。
文：Abby
ARMANI beauty POWER FABRIC+
升級版零瑕持久粉底液 $600
新配方重點提升持妝力，帶來長效持久、高度遮瑕且舒適貼服的底妝。高顯色微粒打造高度遮瑕效果，令膚色更顯順滑。質感轉化技術及高濃度揮發性油分，令底妝貼服舒適及輕盈，同時防水、抗汗、抗熱，特別適用口罩妝。品牌更來請女團COLLAR成員Marf及芯駖拍攝廣告照，展現自信、灑脫的女性精神。
NARS Light Reflecting
原生光亮肌粉底液 $470
加入了70%的護膚成分，能提升肌膚光澤及均勻膚色。獨家的「光遮瑕」技術，加入獨特粉末，能隨光源變化而調節至適當的底妝色調，令底妝時刻保持明亮。同時蘊含抗污染成分，抵禦環境污染及藍光。
植村秀 unlimited無限輕透
持妝粉底液 $430
專為亞洲膚色研發，覆蓋不同亮度及冷暖色調。半霧面粉底持色又持久，質感輕透。日本大米精粹有助對抗紫外線的侵害，預防暗沉，令粉底液一整天保持像真色澤。
Givenchy
稜鏡啞緻粉底液 $495
啞光妝效的粉底液，由82%的護膚成分組成，美妝同時護膚，保濕之餘可收緊毛孔。輕盈柔軟的妝感，讓肌膚自由呼吸，長效持久且控油，賦予柔焦效果。
YSL ALL HOURS
恆時輕透霧光粉底液 $595
蘊含獨有新肌粉末，能吸收高達自身重量4,000倍的油脂，超疏水特性可蒸發汗水，抗汗抗油同時修飾毛孔，特別適合潮濕天氣。特別注入茉莉花瓣萃取，有效抗氧化，令底妝全日持色不暗沉。