踏入悶熱又潮濕的夏天，加上還要戴上口罩，

不單令膚質轉差，毛孔粗大及暗啞，

更會出現浮粉脫妝等問題，

因此一支透薄無負擔的粉底液極為重要。

今次為大家介紹5款不沾口罩又持久貼服的粉底液，

部分更加入護膚成分，化妝同時修護口罩肌。

文：Abby

ARMANI beauty POWER FABRIC+

升級版零瑕持久粉底液 $600

新配方重點提升持妝力，帶來長效持久、高度遮瑕且舒適貼服的底妝。高顯色微粒打造高度遮瑕效果，令膚色更顯順滑。質感轉化技術及高濃度揮發性油分，令底妝貼服舒適及輕盈，同時防水、抗汗、抗熱，特別適用口罩妝。品牌更來請女團COLLAR成員Marf及芯駖拍攝廣告照，展現自信、灑脫的女性精神。

NARS Light Reflecting

原生光亮肌粉底液 $470

加入了70%的護膚成分，能提升肌膚光澤及均勻膚色。獨家的「光遮瑕」技術，加入獨特粉末，能隨光源變化而調節至適當的底妝色調，令底妝時刻保持明亮。同時蘊含抗污染成分，抵禦環境污染及藍光。