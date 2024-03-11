奧斯卡2024｜盤點10個紅地毯最美造型 Emma Stone、Zendaya、Jennifer Lawrence、楊紫瓊最美戰衣

第96屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮今日舉行，大家看頒獎結果之餘，一眾影星為頒獎禮悉心打扮的造型也同樣有睇頭，小編為大家回顧紅毯上的10個最美造型！

奧斯卡 2024 紅地毯造型｜ Emma Stone

以《可憐的東西》大熱姿態問鼎影后的愛瑪史東(Emma Stone)，穿上Louis Vuitton的薄荷綠禮服現身，腰間的波浪荷葉邊剪裁展現細節，亦襯托出愛瑪史東的仙氣。