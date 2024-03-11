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2024-03-11 11:37:31

奧斯卡2024｜盤點10個紅地毯最美造型 Emma Stone、Zendaya、Jennifer Lawrence、楊紫瓊最美戰衣

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奧斯卡2024｜盤點10個紅地毯最美造型 Emma Stone、Zendaya、Jennifer Lawrence、楊紫瓊最美戰衣

奧斯卡2024｜盤點10個紅地毯最美造型 Emma Stone、Zendaya、Jennifer Lawrence、楊紫瓊最美戰衣

96屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮今日舉行，大家看頒獎結果之餘，一眾影星為頒獎禮悉心打扮的造型也同樣有睇頭，小編為大家回顧紅毯上的10個最美造型！

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emma Stone

以《可憐的東西》大熱姿態問鼎影后的愛瑪史東(Emma Stone)，穿上Louis Vuitton的薄荷綠禮服現身，腰間的波浪荷葉邊剪裁展現細節，亦襯托出愛瑪史東的仙氣。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emma Stone

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emma Stone

奧斯卡2024紅地毯造型｜Zendaya

Zendaya穿上Armani Privé禮服，肩剪裁帶出其身材優勢，亮片與絲綢勾勒出復古的刺繡棕櫚樹圖案，結合古典和新穎面貌。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Zendaya

奧斯卡2024紅地毯造型｜Zendaya

奧斯卡2024紅地毯造型｜Carey Mulligan

被提名最佳女主角的英國女星Carey MulliganBalenciaga高級訂製禮服同樣叫人驚艷！大氣高貴的黑色魚尾裙，裙腳位置的白紗加上黑色手套，充滿視覺驚喜。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Carey Mulligan

奧斯卡2024紅地毯造型｜Carey Mulligan

奧斯卡2024紅地毯造型｜Anya Taylor-Joy

安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)Dior無肩帶亮片禮服行紅地毯，平口設計正好露出她精緻的天鵝頸及細緻肩線，加上層層堆疊的花瓣形狀刺繡，充分襯托出其古典氣質。

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奧斯卡2024紅地毯造型｜Anya Taylor-Joy 奧斯卡2024紅地毯造型｜Anya Taylor-Joy

奧斯卡2024紅地毯造型｜Jennifer Lawrence

Jennifer LawrenceChristian Dior高級訂製禮服上場，無肩帶的黑色裙裝，點綴著白色波點，看似簡單的設計，有指造工抽技術高達1,500小時，由工匠製作的絲織澤artisanal silk moiré，技術涉及在熱環境下將濕潤的布料層壓在一起，以產生顯著的波紋效果。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Jennifer Lawrence

奧斯卡2024紅地毯造型｜Margot Robbie

瑪歌羅比(Margot Robbie)未有憑《芭比》入圍最佳女主角，她今日Versace禮服現身，裙身以細膩亮片包覆，俐落設計充滿線條感，腰間加入抓皺突顯腰身，不過全黑打扮被網民直言「像參加葬禮」。

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奧斯卡2024紅地毯造型｜Margot Robbie

奧斯卡2024紅地毯造型｜America Ferrera

相反，憑《芭比》(Barbie)入圍最佳女配角獎項的America Ferrera，以Versace粉紅長裙現身，呼應Barbie的粉紅色主題色，同時突顯其身材，是穩陣的配搭。

奧斯卡2024紅地毯造型｜America Ferrera

奧斯卡2024紅地毯造型｜America Ferrera

奧斯卡2024紅地毯造型｜楊紫瓊

楊紫瓊穿上Balenciaga高級訂製的銀色亮片單肩禮服，搭配黑色手套，優雅現身紅毯，並戴上由台灣珠寶設計師趙心綺(Cindy Chao)的珠寶品牌飾品。

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奧斯卡2024紅地毯造型｜楊紫瓊

奧斯卡2024紅地毯造型｜楊紫瓊

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emily Blunt

被譽為「時尚資優生」的Emily Blunt穿上Schiaparelli高級訂製禮服，卻被指正面以水鑽併出內褲形狀，又被指肩帶不合身。不過這其實是品牌的前衛設計，以凸顯立體與突破框架，大家不用大驚小怪。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emily Blunt

奧斯卡2024紅地毯造型｜Emily Blunt

奧斯卡2024紅地毯造型｜Kirsten Dunst

Kirsten Dunst的白色Gucci禮服，線條俐落簡潔，如果可以加上手鍊或頸鍊，相信會更配合奧斯卡的場合。

奧斯卡2024紅地毯造型｜Kirsten Dunst

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