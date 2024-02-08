情人節2024｜自己禮物自己整！ 盤點5個DIY小禮物工作坊 皮玫瑰花/ DIY對戒

下個星期就是情人節，相信不少男朋友都在煩惱該送甚麼禮物。除了送名牌手袋、化妝品之外，獨一無二的手作禮物更具心思。以下為大家介紹5個不同的DIY小禮物工作坊，包括近期非常流行皮玫瑰花、手工陶藝等，一於趁情人節送出浪漫又特別的禮物吧！
情人節禮物工作坊｜DIY對戒/手鈪 @MUSH
不少情侶都擁有同款戒指及手鈪，除了買現成的首飾之外，大家也可以選擇由自己親手製作。近年流行起手作金工，位於牛頭角的MUSH是本地金工品牌，提供不同金工飾物的工作坊，大家可以由零開始體驗由退火、彎折成形、銼修塑形、打磨研修。工作坊亦提供不同紋路，例如銼修、山脈、波浪、樹紋。更可在戒指及手鈪上刻上伴侶的名字及生日等，打造出獨一無二的手作製品。
地址：牛頭角偉業街93號16樓2號室
電話：5537 4313
課程費用：視乎款式而定，可WhatsApp查詢
MUSH官方網站
情人節禮物工作坊｜皮革玫瑰花 @ JK Collection
情人節送鮮花已經outdated？！由於鮮花的保鮮期較短，無法收藏紀念。因此JK Collection舉辦皮玫瑰手作班，讓大家由從平面皮革開始塑形至立體花瓣，花瓣組。可以自行選擇不同的皮革顏色，包括紅、酒紅、桃紅、彩藍等。如果怕製作單枝玫瑰花太複雜，亦可以選擇自製皮革小玫瑰耳環，同樣別具心思。
地址：香港新蒲崗六合街23號萬昌中心25樓05室
課程費用：HKD $1300-1600（皮革玫瑰）
JK Collection官方網站
情人節禮物工作坊｜小夜燈 @Artemis
位於觀塘的Artemis舉辦不同類型的工作，如馬賽克燭台、酒精墨水藝術等。適逢情人節，大家可以參加小夜燈工作坊，將兩個人的回憶刻在透明膠板上。然後再放在亮燈座上，即可變成浪漫小夜燈。又可以當成服飾，又有實用的照明功能，燈座可以選擇暖黃光或冷白光，圖案更可以自訂，收到這份禮物一定非常窩！
地址：觀塘興業街12號永泰中心1樓B2室
課程費用：HKD $380（包括所有材料）
Artemis官方網站
情人節禮物工作坊｜手工陶藝 @Create Bar
一提到陶瓷，相信不少人都會想起《人鬼情未了》這部經典電影。情侶們可以趁著情人節前，到Create Bar Studio體驗陶藝工作坊。有陶瓷杯、陶瓷碟等供選擇，一期共有4堂，可完成3件作品，一次過體驗親自拉坯、修坯、裝飾、上色等技巧。
地址：葵涌大連排道182號
電話：5130 1994
課程費用：$900/4堂（可完成3件作品）