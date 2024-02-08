情人節2024｜Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠 送限定禮品包/蜜糖松露下午茶/玩尋寶遊戲

Pretti5今年情⼈節除了推出情⼈節限定套裝外，更與香港⿈⾦海岸酒店準備了浪漫假期住宿計劃及蜜糖松露下午茶，更送出情⼈節限定禮品包，讓一眾情侶享受悠閒浪漫時光。
送Pretti5情人節限定禮品包
香港⿈⾦海岸酒店特別於2⽉14⾄3⽉14⽇推出住宿優惠，由$1,190起，優惠包括入住豪華海景客房⼀晚、於池畔餐廳共晉雙⼈早餐、享⽤朱古⼒⼠多啤梨及Prosecco氣泡酒等。同時，更送上⽇本製造的香港純素天然護膚品牌——Botanic Pretti5的情⼈節限定禮品包，包括煥光⽔潤潔⾯乳35g、煥光柔膚精華⽔30ml、煥光全效注⽔⾯膜⼄⽚以及Pretti5 85折購物優惠券，讓情人在睡前享受⼆⼈溫馨的護膚時光。
其中煥光全效注⽔⾯膜為肌膚迅速注滿⽔份，只需敷15-20分鐘即為肌膚擊退乾燥粗糙、黯淡無光、老化細紋等問題，⽽且攜帶⽅便，⼗分適合旅⾏及留港「宅度假」使⽤。
蜜糖松露下午茶送神秘驚喜
為迎接情⼈節來臨，酒店⼤堂酒吧將於2⽉9⾄15⽇推出情⼈節限定「蜜糖松露下午茶」($628兩位⽤)，包括⼀系列添上節⽇氣息的鹹點和甜品，例如鮮蝦蟹⾁松露蜜糖撻、香煎帶⼦配蜜糖芒果莎莎、經典松露朱古⼒、蜜糖慕絲配芒果啫喱等，並贈送Botanic Pretti5情⼈節限定禮品⼀份，數量有限，送完即⽌。
品牌更於酒店不同⾓落擺設領取Pretti5 情⼈節限定試⽤包的 QR code，⼤家只需透過QR code填寫問卷後，即可以獲得Botanic Pretti5悉⼼準備的Pretti5情⼈節限定試⽤包，和摯愛⼀起尋寶。