拯救「口罩肌」粗大毛孔

疫情關係，大家都長時間戴著口罩，令肌膚「缺氧」，加上潮濕天氣進一步刺激油脂分泌，不單膚質變差，毛孔也隨之愈焗愈大，導致粉刺及暗瘡。想收細毛孔，除了每日溫和潔膚及卸妝，也可透過柔膚水去角質，調理肌膚代謝、平衡水油，再加上針對收毛孔的精華，即可回復無瑕肌膚。
Dr. Barbara Sturm The Better B Niacinamide Serum $1,270/30ml
特別針對肌膚毛孔，淡化並優化毛孔外觀。強效複合物成分可抵禦色素沉澱，擊退提早衰老，有助強化肌膚屏障、提升水分吸收，支援天然自我恢復程序，肌膚紋理更平滑細緻。
THREE 極致活顏潔膚蜜R $475/85g
含有維持肌膚健康及清潔的白泥成分、撫平肌膚凹凸不平的去角質粒子、植物油基底，不單除去彩妝，並充分潔淨毛孔深層的細微髒污及多餘角質。
GIVENCHY 光彩煥膚柔膚水 $405/200ml
清透質地的「維他水」，蘊含96%天然成分，為肌膚注入充足能量。法國紅心蜜柚提取物含果酸AHA2，可輕鬆溫和去除肌膚表面的老廢角質，收緊毛孔，同時保濕潤澤，為後續保養做足準備。
TATCHA 澄亮淨肌柔膚水 $500/150 ml
蘊含水果萃取AHAs及維他命B3等，能溫和去除肌膚的老舊角質，具有可見的均勻膚色效果，同時減少多餘油脂分泌，令毛孔更幼細及減少泛紅，重現健康的原生肌膚。Tatcha每賣出一件產品，更會撥捐部分收益至「Beautiful Faces,Beautiful Futures」，支持全球平等教育。
POLA B.A 清透精華水 $990/120ml
汗液會引起肌膚糖化作用，破壞內在膠原蛋白，引起毛孔粗大及下垂。質感輕盈水潤的精華水配方中的「深層淨透液」，可保護角質層免受糖化汗液傷害，同時形成保濕薄膜，緊緻無孔，並令肌膚通透富彈性。
Nu Skin 後生元修護注養液$310
濃縮注養液有效快速提升護膚功效，注養液蘊含後生元、蘋果萃取物及玻璃微藻等，後生元是在益生菌發酵過程的產物，能舒緩肌膚並鞏固天然水分屏障，達到即時補水，有效舒緩及平滑肌膚。