拯救「口罩肌」粗大毛孔

疫情關係，大家都長時間戴著口罩，令肌膚「缺氧」，加上潮濕天氣進一步刺激油脂分泌，不單膚質變差，毛孔也隨之愈焗愈大，導致粉刺及暗瘡。想收細毛孔，除了每日溫和潔膚及卸妝，也可透過柔膚水去角質，調理肌膚代謝、平衡水油，再加上針對收毛孔的精華，即可回復無瑕肌膚。

Dr. Barbara Sturm The Better B Niacinamide Serum $1,270/30ml

特別針對肌膚毛孔，淡化並優化毛孔外觀。強效複合物成分可抵禦色素沉澱，擊退提早衰老，有助強化肌膚屏障、提升水分吸收，支援天然自我恢復程序，肌膚紋理更平滑細緻。

THREE 極致活顏潔膚蜜R $475/85g

含有維持肌膚健康及清潔的白泥成分、撫平肌膚凹凸不平的去角質粒子、植物油基底，不單除去彩妝，並充分潔淨毛孔深層的細微髒污及多餘角質。

GIVENCHY 光彩煥膚柔膚水 $405/200ml

清透質地的「維他水」，蘊含96%天然成分，為肌膚注入充足能量。法國紅心蜜柚提取物含果酸AHA2，可輕鬆溫和去除肌膚表面的老廢角質，收緊毛孔，同時保濕潤澤，為後續保養做足準備。