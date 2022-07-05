新店優惠｜Skin Laundry ifc開新店 新客免費體驗$1,000王牌療程

香港人一向講求效率，來自美國加州的美容品牌Skin Laundry，最近進駐國際金融中心，開設全球第23間分店。品牌主打15分鐘即可完成激光面部療程，適合分秒必爭想肌膚保持最佳狀態的上班族，食晏或coffee break都可以做到。

Skin Laundry共提供4款護理療程，並均獲專業認證。其中以王牌的15分鐘面部療程最為人熟悉，以先進的非入侵性激光技術進行深層清潔，擊退因戴口罩導致的黑頭粉刺。療程蒸發表層的死皮雜質及化妝殘餘物，同時清除毛孔內長時間累積的油脂污垢和有害物質，有助收細毛孔，減淡暗瘡印、荷爾蒙斑和玫瑰痤瘡，改善肌膚泛紅現象，均勻暗沉膚色。除了面部療程外，品牌同時提供預防手部、背部和頸胸老化的療程，減淡皺紋和細紋，讓身體肌膚重拾青春。

為配合自家療程，Skin Laundry亦推出一系列護膚品，如溫和潔面液、平衡抗氧爽膚水和水漾保濕面膜，讓顧客療程後在家亦能自我護理，持續得到呵護。

為慶祝新店開幕，新客戶可免費體驗王牌激光護膚療程一次，享受Skin Laundry安全快捷的深層清潔服務。療程結束後，客戶可獲免費諮詢美容顧問，根據膚質選擇最合適的護膚方案，延續療程後的日常肌膚護理。