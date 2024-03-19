止咳方法｜入夜就狂咳？成因分析+袪咳食療

不少人入夜便有久咳不停的問題，而坊間對於夜咳就有不同的見解，既有可能屬於新冠肺炎的後遺症，亦有可能是不良生活習慣所導致。以下就分析夜咳成因，並提供舒緩方法及袪咳食療，希望大家可以盡快脫離夜咳煩惱！ ▼造成長期咳嗽的原因▼

夜咳原因｜血氣運行 晚上屬於血氣運行的時間，因此出現咳嗽可能是因為肺部正在進行自我排毒，如果咳嗽情況嚴重的話，可能代表肺部毒素或熱氣積聚過多，可以飲用一些清肺熱的湯水滋補。 夜咳原因｜睡覺姿勢不當 不正確的睡覺姿勢容易導致咳嗽的情況出現，例如趴着睡會令肺部無法正常呼吸，平躺亦有機會令鼻涕倒流，需要尋找最適合自己的睡眠姿勢來改善咳嗽狀況。

夜咳原因｜不良飲食習慣 長期進食辛辣刺激食物容易導致肺火旺盛並引發咳嗽，而在晚上睡覺前若吃得太多，便容易導致腸胃不適，從而出現積食性咳嗽，建議可以控制食量來改善咳嗽問題。 夜咳原因｜病毒感染 患上感冒或炎症入肺時，病毒的入侵會對呼吸道造成刺激，因而在晚上出現咳嗽的情況，因此有不少病例都是在感染新冠肺炎後出現晚上久咳的情況，主要原因都是基於病毒感染。

夜咳止咳方法｜墊高枕頭 枕頭過低時，平躺睡覺會令鼻涕倒流並引起咳嗽問題，建議可以在睡覺時墊高枕頭，讓呼吸道形成斜坡，從而避免粘液滯留在呼吸道，舒緩因睡覺姿勢而導致的夜咳問題。 夜咳止咳方法｜保持室內濕潤 室內太過乾燥或寒冷都會對呼吸道造成影響，建議可以在房間防治加濕器，將室內濕度盡量保持在50～60%以改善因冷空氣或乾燥而造成的咳嗽問題。

夜咳止咳方法｜清洗鼻子 如果有鼻敏感或生活中容易接觸到敏感源，有機會讓鼻涕積聚在鼻子中無法排出，因而影響呼吸道並出現咳嗽問題，建議可以用用洗鼻器清理鼻涕，從而改善咳嗽問題。 夜咳止咳方法｜多喝溫水 不良飲食習慣所造成的咳嗽需要袪火消滯才能改善，建議在日常中多喝溫水以稀釋呼吸道的粘液來緩解咳嗽。

袪咳食療｜生薑加蜂蜜 生薑和蜂蜜有效改善肺火盛及乾燥問題，只需將3片生薑搗爛成汁，再加入適量的水及蜂蜜，然後攪拌均勻便可飲用。 袪咳食療｜枇杷冰糖水 枇杷具有有效的清熱解毒成分，但可以去除肺火，還可生津止渴，因此有不少改善喉嚨痛的藥物都有加入枇杷。製作時只需要把枇杷洗淨後剝皮去核，然後放在煲中，再加入適量的水及兩顆冰糖，以中火煮至冰糖完全融化即可。