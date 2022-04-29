女士們對節日都分外敏感，如情人節、婦女節甚至七夕節，然而對於媽咪級來說，母親節才是最重要的日子。母親是爸爸的情人，是子女的情人，是親友之間溝通的橋樑，是兄弟姊妹吵架的和事佬，亦是一家大小的中央銀行，媽媽在一個家庭的角色何其實重要，絕對值得大家藉母親節為她送上禮物，好好慶祝！
撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com
給運動型的媽媽
不少媽媽深明勤做運動能促進新陳代謝保青春的大道理，但知易行難，給她送上一套更能提升做運動的動力，薄身吸汗的布料在陽光下做運動依然清爽舒服，鬆身設計做大幅伸展動作自如輕鬆。($680，Lululemon)
給雙職辛勞的媽媽
日間要上班忙碌，晚上還要指導孩子溫習對家課，還有安排課外活動，每晚都累得筋疲力竭，最好隨時可以做個Spa紓緩疲憊，為人丈夫不如代孩子送上全身按摩椅，要有全自動按摩程式，一粒按鈕即可以做到全面按摩肩頸、腰背、臀部、大腿和小腿，以舒緩僵硬的部位，為日忙夜忙的媽媽打打氣。($9,800，Panasonic)
給高貴優雅母親大人
媽媽為家庭勞心勞力，但仍然能保持入得廚房出得廳堂的高雅氣質。在子女和丈夫眼中，時刻都是高雅清麗，送她一支經典限量版2022版全新MUGUET春日饗宴鈴蘭淡香氛，由巴黎珠寶工作室Atelier Truscelli打造的香水瓶，以閃耀水晶加入柔美的鈴蘭花枝，放在梳妝桌猶如一件藝術精品，香氣芬芳脫俗，鈴蘭在法國花語是幸運祝福，瓶上的兩束小花更可拆下來成為配飾，一支香水滿足三個願望。(GUERLAIN，$5,750/125ml蜂印瓶及20ml精緻便攜式香氛瓶)
給年輕率性新手媽媽
初為人母充滿挑戰，孩子仍在襁褓當然不懂送禮表心意，丈夫這時候要體貼，代表孩子送給新手媽媽小禮物。雖然當上母親依然想保持率性自我的年輕心境，珍珠首飾向來最能代表母親的愛，一大一小兩顆圓形淡水珍珠象徵孩子和媽媽的關係，配襯18K金Y字形設計頸鏈塑造出微微的垂吊感，時尚小巧適合日常佩戴，流露一份青春時尚氣息。(未定價，EmperorJewellery)
給日理萬機的媽媽
全能媽媽一人分飾十角靜下來才感到肌肉痠痛，媽媽高頻按摩槍最貼心不過。機身小巧輕盈，方便媽媽隨時隨地放鬆全身肌肉，高頻按摩槍共配備六款專業按摩頭，可針對特定部位和痛點按摩深層的肌肉組織。($1,280，OSIM)
給甜美可親的媽媽
為家庭付出從來不問酬勞，孩子和家人幾時回家她都是掛著甜美笑容迎接，全家人在一起已心滿意足。送她一個造型可愛的香甜蛋糕，草莓玫瑰荔枝紅桑子慕絲蛋糕，小帽子設計得意別致，清新微甜的玫瑰荔枝慕斯佐以紅桑子慕絲，配香濃鬆軟海綿蛋糕及新鮮荔枝果肉，多重口感清新滋味。($309，東海堂)
給愛煲韓劇媽媽
近年很多媽媽喜歡煲韓國愛情劇，看得投入時更會將自己代入角色中，與劇中人物同歌同泣，近期大熱劇集《瘋狂愛上你》大結局的訂婚介指Pretty Woman系列更吸引著她的目光，孩子的爸爸可考慮送一隻給媽媽做母親節禮物，與她一起重拾浪漫。($34,800，FRED)
Shops List：
Lululemon 2463 0053、Panasonic 2833 0955、GUERLAIN 2118 4111、Emperor Jewellery 2377 3688、
東海堂 2739 1328、FRED 2698 0433、OSIM 2173 7868