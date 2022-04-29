女士們對節日都分外敏感，如情人節、婦女節甚至七夕節，然而對於媽咪級來說，母親節才是最重要的日子。母親是爸爸的情人，是子女的情人，是親友之間溝通的橋樑，是兄弟姊妹吵架的和事佬，亦是一家大小的中央銀行，媽媽在一個家庭的角色何其實重要，絕對值得大家藉母親節為她送上禮物，好好慶祝！

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com

給運動型的媽媽

不少媽媽深明勤做運動能促進新陳代謝保青春的大道理，但知易行難，給她送上一套更能提升做運動的動力，薄身吸汗的布料在陽光下做運動依然清爽舒服，鬆身設計做大幅伸展動作自如輕鬆。($680，Lululemon)

給雙職辛勞的媽媽

日間要上班忙碌，晚上還要指導孩子溫習對家課，還有安排課外活動，每晚都累得筋疲力竭，最好隨時可以做個Spa紓緩疲憊，為人丈夫不如代孩子送上全身按摩椅，要有全自動按摩程式，一粒按鈕即可以做到全面按摩肩頸、腰背、臀部、大腿和小腿，以舒緩僵硬的部位，為日忙夜忙的媽媽打打氣。($9,800，Panasonic)

給高貴優雅母親大人

媽媽為家庭勞心勞力，但仍然能保持入得廚房出得廳堂的高雅氣質。在子女和丈夫眼中，時刻都是高雅清麗，送她一支經典限量版2022版全新MUGUET春日饗宴鈴蘭淡香氛，由巴黎珠寶工作室Atelier Truscelli打造的香水瓶，以閃耀水晶加入柔美的鈴蘭花枝，放在梳妝桌猶如一件藝術精品，香氣芬芳脫俗，鈴蘭在法國花語是幸運祝福，瓶上的兩束小花更可拆下來成為配飾，一支香水滿足三個願望。(GUERLAIN，$5,750/125ml蜂印瓶及20ml精緻便攜式香氛瓶)