星期日就是母親節，想表達孝心，除了book枱食飯與送花，當然少不了禮物，今次介紹幾款護膚品、化妝品及香水，最適合貪靚又喜歡打扮的媽媽。

Laura Mercier

水漾淨透裸光潤唇彩 $280/15色

品牌近年走clean beauty路線，加入抗氧的法國玫瑰萃取成分及鎖水的荷荷巴籽油，絕不含矽、防腐劑等刺激成分，化妝同時滋潤雙唇，撫平唇紋，令妝容更立體。妝感親膚舒適無重，且不黏膩，不怕沾口罩。

Dermalogica 循環注水補濕精華 $628/30ml

注入擁有超強保濕效能的海藻提取物，能即時為肌膚補濕，解決皮膚乾燥問題，並促進皮膚的水分循環，同時還能預防皮膚中的水分蒸發及流失，將水分鎖緊在皮膚內。

Jurlique 限量版升級活肌水精華 $490/150ml

升級版活肌水有效提升肌膚水分，同時修復角質層，擴大細胞的儲水空間，打造更水潤、細滑、柔嫩質感的肌膚。為響應世界地球日，每售出一瓶精華，品牌都會捐出其收益的 1%予「1% FOR THE PLANET」回饋給環境。

PENHALIGON’S Portrait Mansion

Discovery Collection $1,790品牌的Portraits獸首系列是不少香水迷的收藏品，品牌今次推出8支探索香氛，包括Portraits家族「一家之主」的The Tragedy of Lord George，以及香甜玫瑰的The Coveted Duchess Rose，讓媽媽一次過擁有8種經典的馥郁芬芳。

Caudalie Vinoperfect 葡萄蔓極緻亮白精華液

$520/30ml、$720/50ml

蘊含最高濃度的專利成分葡萄蔓萃取液，其天然美白淡斑功效比維他命C高62倍，能減退色斑密度、大小及數量，瓦解暗沉膚色及黃氣，並預防黑斑再生，擊退日光性雀斑、暗瘡印、懷孕期間引起的荷爾蒙斑或妊娠斑和成人斑。