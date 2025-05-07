母親節2025｜Purdori空瓶回收送$50現金券 母親節雙重驚喜 贈玫瑰曲奇及肖像插畫

美國環保美容品牌Purdori，主打天然植萃成分及堅持可持續發展理念，品牌即日起推出美妝空瓶回收計劃，推廣美容環保趨勢。同時在母親節送上雙重驚喜，以窩心又環保的方式慶祝母親節。

Purdori主打天然植萃成分及堅持可持續發展理念

為響應環保和實踐純淨護膚的新概念，Purdori即日起推出美妝空瓶回收計劃，顧客只需攜帶兩個美妝空瓶到Purdori門市進行回收，即可換領價值$50的現金券於Purdori門市消費時使用，及精美試用裝一套。現金券數量有限，只限頭700位幸運兒。數量有限，換完即止。

Purdori推出美妝空瓶回收計劃

為慶祝母親節，Purdori準備了雙重驚喜。凡於母親節周末，即5月11日及12日，在任何Purdori分店成功換領現金券的顧客，更可額外於尖沙咀分店獲贈Purdori精心準備的母親節小禮物——精美玫瑰曲奇，以表達對母親的愛意。此外，於5月10日中午12點至下午6點，以及5月11日中午12點至晚上7點，親臨任何Purdori分店並註冊成為新會員，即可獲得知名插畫家Aman親手繪製的個人肖像插畫，留下獨一無二的母親節紀念。

Purdori的王牌專利RO-ICE+融合玫瑰水、蘆薈及天然冰花植物精華，適合各種膚質人士使用，一系列王牌產品包括潔面乳、爽膚水、精華及眼霜等。 ．舒緩潔面乳 $380 ．亮白精華玫瑰爽膚水 $490 ．滋養抗皺眼霜 $580 ．抗老精華素 $660 ．抗衰老維他命E面霜 $580 ．水潤清爽抗老面霜 $570